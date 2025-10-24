El dinero que perderá el FC Barcelona por la cancelación de su partido de LaLiga en Miami

El FC Barcelona ha vuelto a recibir un revés fuera del engramado. Es que a los conocidos problemas financieros que arrastra el club desde hace varias temporadas, se suma la cancelación del que iba a ser el primer partido oficial de LaLiga disputado fuera de España, programado para el 20 de diciembre en Miami ante el Villarreal.

La suspensión del cuestionado y polémico compromiso no sólo frustra una oportunidad histórica comercial para el fútbol español; también representa una pérdida económica significativa para la entidad azulgrana (y el Submarino Amarillo).

El encuentro que debía celebrarse en el Hard Rock Stadium, en el sur de la Florida, había recibido el visto bueno de la UEFA tras un largo proceso de negociación, aunque con evidentes reservas, dado que dicho organismo europeo nunca mostró entusiasmo por la idea de trasladar un duelo doméstico a otro continente, considerando que atentaba contra la esencia de las competiciones locales. Pero a pesar de ello, la aprobación se concedió, abriendo una puerta al experimento internacional que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha intentado gestar desde hace más de un lustro.

LALIGA has called off plans to hold a regular-season game between Villarreal and Barcelona in Miami in December, the league announced on Tuesday. pic.twitter.com/Jk4QbvCt7i — ESPN FC (@ESPNFC) October 21, 2025

Sin embargo, las protestas protagonizadas por los propios futbolistas de la Primera División durante la última jornada, el pasado fin de semana (se negaron a disputar los primeros 15 segundos de sus respectivos partidos en señal de desacuerdo), y la ola de críticas de aficionados y algunos equipos, incluyendo jugadores a través de redes sociales o los medios de comunicación, terminaron de inclinar la balanza en contra del proyecto.

Sin dudas y aunque la versión oficial de la empresa promotora del evento, Relevent, apunta a complicaciones logísticas y a un margen de preparación insuficiente, diversas fuentes coinciden en que la dura oposición general resultó determinante para dar marcha atrás a una iniciativa en la que el Barcelona saldría beneficiado a nivel monetario y de marketing.

En efecto, los blaugranas esperaban beneficiarse del careo versus el Villarreal a través de ingresos compartidos, acuerdos de patrocinio y un impacto mediático considerable en el mercado estadounidense, donde la Premier League domina con claridad. Pues el objetivo del presidente culé, Joan Laporta, y de LaLiga era reforzar su presencia en Norteamérica, aprovechando el creciente interés por el balompié europeo y la cercanía del Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo al diario Marca, el valor estimado del partido en cuestión para el Barça rondaba los cinco o seis millones de dólares, entre otros factores motivado a las 70.000 entradas ya reservadas y las previsiones de un lleno total en el estadio de Miami. En consecuencia, Laporta y su directiva ahora deberán reorientar su estrategia internacional y buscar nuevas formas de incremento en sus ingresos, mientras sigue lidiando con una economía aún lejos de estabilizarse.

