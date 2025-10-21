El polémico mensaje de Dani Carvajal al presidente de LaLiga Javier Tebas

El debate por el polémico Villarreal–FC Barcelona en Miami, el 21 de diciembre, sigue generando reacciones en el fútbol español. La decisión de LaLiga de disputar el encuentro correspondiente a la jornada 17 en territorio estadounidense, ha provocado un fuerte enfrentamiento entre jugadores, clubes y el propio presidente de la competición, Javier Tebas; de hecho, Dani Carvajal no huyó a esto.

El capitán del Real Madrid no dudó en expresar su descontento ante lo que considera una medida injusta, tanto que en su cuenta oficial de Instagram envió un mensaje contundente al mandamás de la Primera División.

"Hola señor Javier Tebas, incumplir el reglamento es adulterar la competición. Puede opinar sobre los vídeos de RMTV (Real Madrid Televisión) lo que usted quiera, pero no puede obviar que lo anteriormente citado es saltarse las normas. Quedará una mancha en su competición si se celebra el partido. Buenas tardes", escribió el veterano lateral derecho.

🔥 ¡CARVAJAL RESPONDE A TEBAS! 🔥



👉 "Incumplir el reglamento es adulterar la competición. Quedará una mancha si se celebra el partido".



📲 El lateral ha compartido el mensaje en un storie de Instagram. https://t.co/9hL61bPQEs pic.twitter.com/FY3WJLpq7x — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 21, 2025

Carva defendió que las reglas deben ser iguales para todos los equipos y pidió coherencia a los dirigentes: “Creo que es fundamental que seamos justos, tanto los jugadores como los clubes y la propia liga. Esto no lo es”, añadió el defensor madrileño.

Las declaraciones del también futbolista de la selección española se produjeron poco antes de que Tebas saliera al paso justificando el movimiento de LaLiga hacia el mercado estadounidense. El presidente de la patronal argumentó que el objetivo era “expandir el producto” y, de paso, criticó los contenidos de Real Madrid TV, calificándolos como un elemento que “adultera la competición”.

El enfrentamiento entre Carvajal y Tebas añade más tensión a una situación ya controvertida, mientras la organización del Villarreal–Barça en Miami sigue en el aire y amenaza con abrir un nuevo capítulo de conflicto entre entidades, futbolistas y la cúpula del citado torneo.

Asimismo, el ganador de seis UEFA Champions League con el Madrid se unió a compañeros de equipo como el portero Thibaut Courtois y el centrocampista Dani Ceballos, quienes recientemente han criticado de forma pública el compromiso entre el Submarino Amarillo y la escuadra azulgrana.