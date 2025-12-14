El director del Bayern Múnich se muestra “positivo” con la renovación de un objetivo del Real Madrid

Parece que la situación se repite entre un jugador del Bayern de Múnich y el Real Madrid. La temporada pasada, el club español estuvo muy vinculado con el lateral izquierdo del Bayern, Alphonso Davies, quien se encontraba en su último año de contrato.

Sin embargo, el canadiense decidió renovar con el campeón alemán, frenando así la búsqueda del Real Madrid. Ahora, el club blanco se centra en un compañero de Davies que se encuentra en su último año de contrato, y las negociaciones siguen en curso.

A pesar de estar en 2026, el Bayern confía en llegar a un acuerdo con el jugador en cuestión, Dayot Upamecano. Sin embargo, deben actuar con rapidez, ya que una vez superada la fecha del 31 de diciembre, el central francés podrá hablar con equipos fuera de Alemania.

Christoph Freund revela su postura sobre las negociaciones contractuales con Upamecano

Dayot Upamecano sigue negociando con el Bayern de Múnich | Inaki Esnaola/GettyImages

Las negociaciones contractuales entre el Bayern de Múnich y Dayot Upamecano llevan tiempo en curso. El contrato del central vence el 30 de junio de 2026 y el campeón alemán quiere que renueve su contrato.

Se dice que el equipo del francés ha mostrado cierta resistencia con respecto al salario. Por ello, no se ha acordado ninguna extensión. El director del club, Christoph Freund, confía en que podrán retenerlo a largo plazo, a pesar de los informes que indican que no hay nada cerca.

El director deportivo fue citado por Fabrizio Romano, y Freund se mostró muy optimista sobre su futuro, aunque no estaba seguro de cuándo podrían cerrar el acuerdo.

“Estamos manteniendo conversaciones intensas y muy constructivas. Upa se siente muy cómodo con nosotros. Somos optimistas. No importa si sucede un día antes o después; lo importante para nosotros es que suceda”, apuntó Freund.

Upamecano tiene elevadas aspiraciones salariales | S. Mellar/GettyImages

Se dice que el Real Madrid es un gran admirador del internacional francés y estaría encantado de ficharlo. Conseguirlo gratis sería un logro aún mayor, algo que ya han hecho anteriormente con jugadores. Podrán hablar oficialmente con el jugador el 1 de enero y ofrecerle un precontrato.

Según reportes de prensa, la posición de central es una prioridad para el Real Madrid en 2026, con la salida de David Alaba y posiblemente la de Antonio Rüdiger. También están atentos al mercado de agentes libres, ya que Upamecano y otros jugadores terminan sus contratos en 2026.

Sería muy interesante si el francés llegase a enero sin un nuevo contrato. Jugar en el Real Madrid es muy atractivo, y con Kylian Mbappé también intentando convencer al jugador para que se marche a España, podría ser difícil para el Bayern hacerle cambiar de opinión. Es una situación para seguir de cerca.