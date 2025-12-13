El doblete de Raphinha con el que el Barcelona llegó a 100 goles en el 2025

El Futbol Club Barcelona firmó una victoria sólida y sin sobresaltos al derrotar 2-0 al Osasuna en el duelo correspondiente a la Jornada 16 de LaLiga. El gran protagonista de la noche fue Raphinha, autor de los dos goles del encuentro y responsable directo de que el conjunto blaugrana alcanzara la cifra simbólica de 100 goles anotados en lo que va del 2025, una marca que refleja el poder ofensivo del equipo dirigido por Hansi Flick.

El partido arrancó con intensidad y con un Barcelona dispuesto a imponer condiciones desde el inicio. Apenas al minuto 23, Ferran Torres había logrado abrir el marcador, pero la alegría fue efímera: el VAR intervino para anular el tanto por fuera de lugar. A partir de ese momento, el primer tiempo se volvió trabado, con pocas ocasiones claras y con un Osasuna bien plantado defensivamente, logrando frenar los intentos culés y llevando el empate sin goles al descanso.

La historia cambió en la segunda mitad. El Barcelona ajustó líneas, aceleró el ritmo y empezó a encontrar espacios. Fue al minuto 70 cuando Raphinha rompió el cero tras una asistencia precisa de Pedri, definiendo con categoría para desatar el festejo en las gradas. Con el marcador a favor, el conjunto blaugrana ganó confianza y controló el trámite del encuentro. Dieciséis minutos más tarde, el brasileño volvió a aparecer para firmar su doblete y sentenciar el partido, confirmando su buen momento y su peso en el esquema ofensivo.

Más allá del resultado, la noche dejó cifras históricas. Con este triunfo, el Barcelona llegó a 37 partidos consecutivos marcando al menos un gol en LaLiga, igualando su mejor racha de la última década, lograda entre febrero de 2018 y febrero de 2019 bajo el mando de Ernesto Valverde.

En aquella ocasión, el club alcanzó 102 encuentros con anotación, por lo que los próximos compromisos ante Villarreal y Espanyol serán clave para saber si esta versión del Barça puede igualar o incluso superar ese registro.

Esta es la novena vez que el Barcelona alcanza una racha de este tipo en su historia. Lo hizo por primera vez en 1999 y posteriormente en 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 y ahora nuevamente, con Hansi Flick al frente, confirmando que el ADN ofensivo del club sigue más vivo que nunca.

