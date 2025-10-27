El duro análisis de Arséne Wenger sobre el Clásico: "Hombres contra niños"

El encuentro entre el Real Madrid y el FC Barcelona, ganado por el Merengue por 2-1 en el Santiago Bernabéu, dejó un amplio abanico de opiniones sobre los rendimientos de los equipos, y uno de los más crudos fue el de Arséne Wenger, histórico entrenador francés.

"El Clásico fue un poco como un duelo entre hombres y niños. La defensa del Real Madrid fue mucho más fuerte que la del Barcelona. En ataque, el Madrid siempre parecía capaz de marcar, mientras que el Barcelona parecía ineficaz", dijo.

Sobre el trámite del encuentro, explicó su punto de vista: "El Barça tuvo mucho el balón, pero nunca parecía capaz de meter un gol. Mucho pase horizontal y poco riesgo ante una defensa realmente bien plantada. Les ganaron muchos duelos".

Real Madrid CF vs FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Al respecto del rendimiento del Merengue, puntualizó: "Le doy mucho crédito a Xabi Alonso. Equilibró bien al equipo para acabar siendo superior. Defendieron bien, presionaron al rival y crearon acciones de peligro logrando dos goles y fallando un penalti. Claramente jugaron un buen partido y, para mí, merecieron ganar este partido ante un Barça que mostró muy poco arriba".

El ex Arsenal concluyó en que el resultado fue justo por las pocas oportunidades claras de gol que generó el Barça, mientras que el Merengue dominó bien los espacios, ganó el centro del campo y mostró una defensa muy bien plantada ante los ataques del equipo de Flick.

El Real Madrid sigue siendo el líder de LaLiga y le sacó ventaja al FCB, que es su inmediato perseguidor. En la próxima jornada, el Merengue recibirá al Valencia en el Bernabéu y el FC Barcelona hará lo propio con el Elche en Montjuic, con la ilusión de volver a la victoria y que un resultado ajeno le permita recortar diferencias en la tabla del campeonato español.

