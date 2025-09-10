El duro mensaje de Cuauhtémoc Blanco a Javier Hernández

Para nadie es un secreto que el regreso de Javier Hernández a Chivas ha sido uno de los peores movimientos en la historia reciente del club. El delantero, con el mejor sueldo de todos los tiempos en Verde Valle no ha aportado dentro del terreno de juego lo más mínimo en favor del rebaño.

Por si fuese poco, sus formas fuera de la cancha también han sido perjudiciales. Siendo el caso, es un hecho que el Guadalajara no le renovará el contrato al veterano. Por ahora, ya se habla del posible retiro del ex Manchester United, y uno de sus ex compañeros en Selección Mexicana entiende que es el momento para ello.

🗣️"Debe darle chance a los jóvenes"



Cuauhtémoc Blanco le pidió a Chicharito que ya se retire 😱👇https://t.co/oaIdXXYf2L — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 9, 2025

Yo digo que ya debería aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlos, como lo que hacíamos en el barrio. Con todo respeto, Chicharito ya debería colgar los botines. Es una decisión que él va a tomar, pero ya le debe dar chance a los jóvenes. Cuauhtémoc Blanco

Mexico Training Session | LatinContent/GettyImages

Afirma que los méritos de Javier están escritos y no podrán ser borrados por nadie.

Él hizo cosas importantísimas en Europa, pero también hay que saberse retirar (porque) ya le cuesta y creo que te debes de retirar a tiempo, decir: sabes qué, ya tuve que hacer lo que tenía que hacer, metí muchos goles en el Real Madrid y en el Manchester United. Cuauhtémoc Blanco

Concluye que la decisión de poner fin a una carrera nunca es sencillo.

Para todos es complicado retirarte porque al final de cuentas lo que extrañas es el vestidor, estar con tus cuates, las anécdotas y bromas, pero llega un momento en el que dices ya que estuvo y que ya no te da. Los chavos son más rápidos, (tienen) más entrenamiento y más preparación. Cuauhtémoc Blanco

Más noticias sobre la selección de México