El duro mensaje de Pedri para la plantilla del FC Barcelona

El inicio de la temporada para el Barcelona no está siendo sencillo. El club arrancó la misma con tres duelos en calidad de visita, el más reciente en Vallecas ante el Rayo Vallecano, un cotejo donde se ha visto una de las peores presentaciones de los culés desde que Hansi Flick es el entrenador.

El empate dejó muchas dudas en el entorno de los de la ciudad condal. Uno de los menos conformes fue Hansi Flick. El técnico afirma que "el ego" está cobrando factura a la plantilla. Dicha postura ha sido respaldada por Pedri, quien abiertamente pide a sus compañeros dejar el estelarismo y trabajar como conjunto.

🎙️Pedri: "El año pasado todos corríamos a una y no mirábamos por el éxito personal, eso da títulos"



El año pasado todos corríamos a una, todos se dejaban todo en el campo y esa era la clave. No mirábamos por el éxito personal, sino por el equipo. Es lo que hace a un gran equipo ganar títulos. Pedri

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Tal parece que de la misma forma que Flick, Pedri ha detectado que algunos nombres dentro de la plantilla está trabajando en función de su brillo personal. Ahora el jugador afirma que no está de acuerdo con dicha postura, pues es alejarse de la vía que les valió campeonatos el curso pasado.

Luego del parón FIFA, la temporada real inicia para el Barcelona. El club deberá regresar a la senda del triunfo cuanto antes sea posible. Para ello, Flick como los líderes del vestidor deberán apelar al retorno de lo que mejor saber hacer el cuadro culé dentro del campo, trabajar como conjunto.

