El elegido de Florentino para entrenar al Real Madrid la próxima temporada

En medio de la incertidumbre en torno a quién encabezará la próxima dirección técnica del Real Madrid, José Mourinho se posiciona como principal candidato para inciar una nueva etapa deportiva tras la salida de Álvaro Arbeloa, según reveló el periodista David Ornstein en The Athletic.

El rasgo distintivo de esta decisión es que el propio presidente del club, Florentino Pérez, lideraría personalmente la elección del próximo entrenador, inclinándose por un perfil con pasado en Valdebebas y que supo competir en uno de los perídoso más exigentes de la historia reciente del club.

José Mourinho is Florentino Pérez’s ‘preferred candidate’ for the Real Madrid job, reports @David_Ornstein 🏠🤍 pic.twitter.com/xwdMRWMm07 — B/R Football (@brfootball) April 28, 2026

El peso del pasado y una cuenta pendiente

La primera etapa de Mourinho en el Real Madrid -entre 2010 y 2013- dejó títulos importantes, como una Liga y una Copa del Rey. Sin embargo, la deuda del técnico portugués quedó en la UEFA Champions League; rozó la final en varias ocasiones pero siempre quedó eliminado en semifinales ante rivales de peso internacional. Por eso, desde el entorno del merengue entienden que un eventual regreso podría tener como objetivo simbólico conquistar una nueva Orejona.

Asimismo, cabe mencionar que el presente del técnico en el Benfica tampoco es ideal. Pese a mantenerse invicto en liga, su equipo quedó relegado en la pelea con el FC Porto, fue eliminado en Copa justamente ante ese rival y se despidió de la Champions en los play-offs frente al propio Real Madrid.

SL Benfica v Moreirense FC - Primeira Liga | Eurasia Sport Images/GettyImages

Uno de los factores que facilitaría la negociación es la situación contractual del entrenador con el conjunto portugués. Mourinho tiene contrato vigente hasta 2027 y cuenta con una cláusula de recisión cercana a los 3 millones de euros, una cifra asumible para el Madrid a corto plazo que permitiría resolver su desvinculación en un plazo corto tras el final de la temporada.

Sin embargo, y pese a que la salida de Arbeloa aún no fue oficializada, Mourinho no es el único entrenador en carpeta; pese a las negativas de Jürgen Klopp y Didier Deschamps, surgieron otras alternativas como Lionel Scaloni, campeón del mundo con la selección argentina, y Sebastian Hoeneß, actualmente en el VfB Stuttgart.

Con el mercado de entrenadores en plena etapa de maduración, todo apunta a que la decisión final dependerá de Florentino y de la intención del entrenador por vovler a instalarse en España.