Los 10 mejores entrenadores en la historia del Real Madrid - rankeados

El Real Madrid no sólo se ha definido por sus jugadores legendarios y la enorme cantidad de títulos colocados en sus vitrinas; también por los estrategas que, desde el banquillo, han sabido interpretar el ADN competitivo de un club acostumbrado a convivir con la grandeza.

Pues en más de un siglo de historia, muchos entrenadores han dejado huella en la afamada institución blanca, pero, apenas, unos pocos pueden considerarse parte de su olimpo.

En consecuencia, la ocasión es propicia en vías de repasar, bajo los criterios de coronaciones, influencia, legado y conexión con la afición, a los 10 mejores DT de todos los tiempos dentro de la entidad merengue.

10. Miljan Miljanic (1974-1976)

El antiguo entrenador serbio, fallecido en 2012, estuvo a cargo del Real Madrid durante dos temporadas en los 70's, ganando dos Ligas consecutivas y una Copa del Rey. Miljanic apostó por un estilo disciplinado y eficiente, clave para la transición entre generaciones, mientras que su papel resultó fundamental en un periodo de reconstrucción deportiva y económica del club.

9. Jupp Heynckes (1997-1998)

Jupp Heynckes | Etsuo Hara/GettyImages

Apenas un año bastó para que el legendario alemán, acreedor del Triplete europeo con el Bayern Múnich en 2013, inscribiera su nombre en la historia blanca. A pesar de una irregular campaña liguera 97/98 y al margen de levantar la Supercopa de España ante el Barcelona, Heynckes condujo a los del Santiago Bernabéu hacia la anhelada "séptima" Champions League, la más esperada, tras 32 años de sequía; y la primera de la era moderna. Aquella victoria en el Amsterdam Arena frente a la entonces todo poderosa Juventus devolvió a la entidad de Concha Espina su lugar natural: la cima de Europa. Es cierto que el germano salió del Madrid por la puerta de atrás; no obstante, su gesta fue imborrable.

8. Leo Beenhakker (1986-1989; 1992)

Leo Beenhakker | PATRIK STOLLARZ/GettyImages

El neerlandés se encargó de la Casa Blanca en la segunda mitad de los 80's, una etapa marcada por el dominio absoluto a nivel local, cortesía de seis títulos, destacando tres Ligas consecutivas, aunado a dos Supercopas y una Copa del Rey. Bajo el mando de Beenhakker brillaron Butragueño, Hugo Sánchez y Michel, dentro de una de las plantillas que con mayor cariño recuerda la afición; junto al hecho de aportar un estilo ofensivo-innovador y un carácter cosmopolita.

7. Luis Molowny (1974; 1977-1979; 1982; 1985-1986)

El Mago fungió de eterno salvavidas de los merengues, al punto que cada vez que el club atravesaba una crisis, aparecía este canario para devolver la estabilidad y, las celebraciones. Molowny totalizó ocho trofeos, entre los que resaltan tres Ligas, dos Copas UEFA (hoy Europa League) con la Quinta del Buitre y dos Copas del Rey. Más que un estratega, el mencionado DT se erigió en un símbolo de continuidad institucional y amor por los colores blancos.

6. Luis Carniglia (1957-1959)

El argentino dio continuidad al éxito de José Villalonga, conquistando dos Copas de Europa consecutivas (1958 y 1959) y un torneo liguero. Pese a su corta travesía, impactó profundamente sabiendo mantener la hegemonía continental de la entidad sin perder el brillo de una generación irrepetible que encabezaban Di Stéfano, Puskas y Gento. Bajo el mando de Carniglia, el Real consolidó su potente reputación internacional.

5. Vicente del Bosque (1999-2003)

Vicente del Bosque | PASCAL GUYOT/GettyImages

Quien le diera a España la única estrella en una Copa del Mundo primero entregó todo su profesionalismo y sabiduría al equipo de su vida, el Madrid. De hecho, El Marqués fue el "Míster" de Los Galácticos”, manejando ala perfección un vestuario (Zidane, Figo, Ronaldo Nazario, Beckham, Roberto Carlos, Raúl, etc) lleno de glamour, talento, ego y resultados, tal y como lo ratifican sus siete títulos, destacando dos Champions (2000 y 2002), dos ediciones de LaLiga y una Copa Intercontinental. Asimismo, a del Boque se le entregó el galardón de Mejor Entrenador por parte de FIFA en 2001, previo a ser, increíblemente, cesanteado en 2003, luego de levantar su último cetro local.

4. José Villalonga (1954-1957)

Con apenas 36 años, Villalonga guio a los merengues a conquistar las dos primeras Copas de Europa de la historia (1956 y 1957), aunado a par de competiciones domésticas y a seis coronaciones en general. Su legado es tan incuestionable que instauró, a base de trabajo y perseverancia, la mentalidad ganadora de la cual presume dicha escuadra a nivel mundial. De hecho, su etapa fue breve (tres cursos), pero suficiente en pro de sentar las bases del dominio europeo que marcaría el futuro deportivo de la institución.

3. Zinedine Zidane (2016-2018; 2019-2021)

Zinedine Zidane | Dan Mullan/GettyImages

Si consiguió la etiqueta de leyenda en plan de jugador, en funciones de entrenador multiplicó su mito. En efecto, Zizou escribió una de las páginas más gloriosas en los anales del madridismo, cortesía de tres Champions consecutivas (2016, 2017, 2018); un hito inédito en la era moderna. En total, logró 11 consagraciones en dos etapas distintas, incluyendo también dos Ligas, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. El liderazgo sereno, la intuición táctica y la conexión con el vestuario y grada convirtieron al galo en un símbolo de eficacia y elegancia.

2. Miguel Muñoz (1959-1974)

Durante décadas, Miguel Muñoz aparecía en el diccionario del balompié como el DT más laureado de siempre en el Real Madrid y el espejo en el cual se miraron las generaciones posteriores. Es que en 15 ejercicios en el banquillo blanco conquistó 14 títulos; entre ellos nueve Ligas, dos Copas de Europa (1960 y 1966) y una Intercontinental; no obstante y al margen de las cifras, el también ex seleccionador español consolidó la identidad ganadora merengue durante finales de los 50's e inicios de los 60's, ideando un estilo competitivo y señorial que forman parte de los valores del club.

1. Carlo Ancelotti (2013-2015; 2021-2025)

Carlo Ancelotti | Quality Sport Images/GettyImages

El hombre tranquilo que conquistó con sus manos, y su cabeza, el cielo de la capital de España. Carletto encabeza el listado en cuestión por méritos tangibles, del calibre de 15 coronaciones oficiales, número 1 de por vida en el ranking de preparadores de la entidad. El italiano se convirtió en la figura encargada de recuperar la esencia victoriosa en el Teatro de la Castellana, rompiendo una sequía de 12 años sin "Orejonas" al lograr la "décima" en 2014; la del famoso gol de Sergio Ramos al 93' versus el Atlético. Asimismo, la guinda al pastel arribó tras su regreso al Real, en 2021, ya que a partir de allí sumó otras dos Champions y dos Ligas, reafirmando un dominio continental sin parangón. Junto a sus 15 entorchados en seis campañas, divididas en dos etapas, Ancelotti recibió la designación de Mejor Entrenador del Mundo en 2022 y 2024, según FIFA y France Football. Las conquistas deportivas y su capacidad para gestionar vestuarios plagados de estrellas, vivirán eternamente en el madridismo.

