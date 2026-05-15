El elevado precio que aleja a João Pedro del FC Barcelona

Con la probable salida de Robert Lewandowski a corto plazo y la necesidad de rejuvenecer la delantera, João Pedro, actualmente en el Chelsea, aparece como uno de los perfiles de interés para el FC Barcelona; sin embargo, su fichaje estaría lejos de ser sencillo para el conjunto culé.

🚨🚨| BREAKING: The Blues are planning NOT to consider any offers from other clubs for João Pedro. ❌



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El Chelsea no piensa regalarlo

Desde la dirigencia de club inglés consideran al brasileño una pieza fundamental del proyecto deportivo. El jugador llegó hace menos de un año a cambio de una cifra cercana a los 65 millones de euros y rápidamente justificó la inversión.

Por eso, al no existir una cláusula de rescisión y con convenio vigente hasta junio de 2033, los Blues tienen el control total de la situación contractual y desde el entorno de Joao Pedro entienden que cualquier principio de acuerdo empezaría a barajar números cercanos a los 100 millones de euros.

Aún así, hay un factor deportivo que podría jugar a favor del Barcelona: el delantero quiere disputar la próxima edición de la UEFA Champions League, competencia en la que el Chelsea no tiene un lugar asegurado. En Inglaterra también reconocen que el club necesita equilibrar cuentas por cuestiones de Fair Play financiero, aunque eso no significa que aceptarán una venta por debajo de sus expectativas.

Chelsea v Nottingham Forest - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Los contactos preliminares

A mediados de abril se produjeron conversaciones informales para conocer la predisposición del brasileño y evaluar el escenario económico. Después de eso, las charlas quedaron en pausa mientras Joao Pedro terminaba la temporada en la Premier League enfocado en sus objetivos deportivos y en asegurar su lugar para el próximo Mundial 2026.

Ahora, con la campaña llegando a su fin, se espera que el Barcelona vuelva a mover fichas y realice un acercamiento concreto por su transferencia. De momento no existe ninguna propuesta formal sobre la mesa, pero en el entorno del jugador creen que los próximos días serán claves para definir si el interés se transforma en una negociación concreta o queda simplemente en un sondeo.

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