Qué amargas resultan las despedidas cuando parece que todavía quedaba tiempo. Este 17 de mayo marcó el adiós de Antoine Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid en el Metropolitano. El francés disputó su partido 500 con la rojiblanca, en el que llevó el brazalete de capitán y recibió el cariño de un estadio a tope de capacidad.

Griezmann llegó al estadio con lágrimas que anticipaban todo lo que venía. En las tribunas los hinchas prepararon una bandera dedicada al francés y, por supuesto, ovacionaron a más no poder en la presentación de las alineaciones. El delantero arrancó desde el inicio y participó enseguida en el 1-0 con una asistencia para Ademola Lookman luego de encontrar un espacio y dejarle la pelota lista al nigeriano para rematar.

Te queremos mucho, Grizi ❤️🤍 pic.twitter.com/BIkNFJ7eG6 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 17, 2026

Durante el encuentro, todos los córners ejecutado por el Príncipe recibió aplausos. El público esperaba un gol suyo en la despedida, pero la pelota nunca entró. Thiago Almada incluso buscó asistirlo dentro del área sobre el final. El ex Real Sociedad falló el remate y sonrió igual, no era una tarde para frustraciones.

Antoine Griezmann received a guard of honor from his teammates and coaches after his final home match ❤️



Not a dry eye in the building 🥹 pic.twitter.com/nBhbXBCVZz — ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2026

Las leyendas del Atleti le dicen adiós a Griezmann

Cuando terminó el partido comenzó el homenaje. Sus compañeros formaron un pasillo desde el túnel de vestuarios y luego en las pantallas del Metropolitano se transmitió un video con los goles y momentos destacados del delantero. Koke, Jan Oblak y Jose María Giménez ingresaron con una camiseta firmada para entregársela.

Más tarde llegó el momento de las dedicatorias. Jan Oblak elogió a su compañero y expresó que "debería haber ganado un Balón de Oro". El arquero también contó que antes del encuentro le pidió que disfrutara el partido "como si fuera el último", dijo.

Atletico de Madrid v Girona FC - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Koke fue otro de los que se emocionó durante el homenaje. "Se me va mi hermano", expresó el capitán colchonero, quien agradeció todo lo que dejó dentro del vestuario.

Fernando Torres destacó que Griezmann recibió "el cariño, el respeto y reconocimiento de la familia atlética", según afirmó durante la ceremonia. Simeone, por su parte, agradeció la alegría que el atacante transmitió durante tantos años en el Atleti.

2014 ♾️ 2026 pic.twitter.com/KAFz540yBg — Atlético de Madrid (@Atleti) May 17, 2026

Ya sobre el césped y acompañado por su familia, Griezmann volvió a pedir perdón por su salida al Barcelona. "Era muy joven. Cometí un error", reconoció el delantero francés. Más adelante también le agradeció a Simeone y aseguró que gracias al técnico se sintió el mejor del mundo.

Antes del cierre del homenaje, el francés dejó una última frase para la afición. “No he podido traer una Liga o una Champions, aunque me vale mucho esto de esta noche. Vuestro cariño me lo llevo para toda la vida", finalizó.