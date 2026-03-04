El emotivo comunicado de Rodrygo tras decir adiós al Mundial 2026

El fútbol le dio un frenazo abrupto a Rodrygo. El atacante del Real Madrid sufrió ante el Getafe CF una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, una de las lesiones más temidas por cualquier futbolista. El parte médico confirmó el peor escenario: entre diez y doce meses de recuperación.

La consecuencia es inmediata y devastadora. El brasileño no solo se pierde el tramo decisivo del curso con el conjunto blanco, sino también el Mundial de 2026, una cita que representaba uno de los grandes sueños de su carrera con la selección de Selección de Brasil.

Brazil v Tunisia - International Friendly | Franco Arland/GettyImages

“Uno de los peores días de mi vida”

Horas después de conocerse el diagnóstico, el delantero utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción y fe. “Uno de los peores días de mi vida”, comenzó, dejando en claro el impacto anímico del momento.

Rodrygo admitió que siempre temió atravesar una lesión de este calibre y reconoció que siente que la vida “ha sido un poco cruel” con él últimamente. Sin embargo, lejos de caer en el reproche, eligió mirar hacia atrás con gratitud: recordó todas las cosas maravillosas que ya vivió en el fútbol y que, según sus propias palabras, tampoco sabía si merecía.

El brasileño describió la situación como un “gran obstáculo” que le impide hacer lo que más ama por un tiempo. Aun así, reafirmó su fortaleza mental: “Solo me queda ser fuerte, como siempre”, expresó, en una declaración que refleja la resiliencia con la que afrontará el largo proceso de recuperación.

“Mesmo sem entender, eu confio em ti…” 🙏🏾



Um dos piores dias da minha vida. Não sei se mereço isso… mas do que posso reclamar depois de tantas coisas maravilhosas que vivi. Estou fora do restante da temporada e da Copa do Mundo, um sonho que todos sabem o que significa pra… pic.twitter.com/pACZCzbrFj — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) March 3, 2026

En el tramo final del mensaje, el atacante agradeció las oraciones, los mensajes y el cariño recibidos, destacando lo importantes que son en un momento tan complejo. También dejó una promesa: no piensa detenerse aquí.

Convencido de que todavía tiene mucho por vivir y ofrecer dentro del campo, Rodrygo cerró con una frase que resume su postura ante la adversidad: “Es solo un hasta pronto. Dios sigue en control de todo”.

Ahora comienza el desafío silencioso de la rehabilitación. Un camino largo, exigente y solitario, pero que ya tiene un punto de partida claro: la determinación de volver más fuerte.

