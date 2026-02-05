El emotivo discurso de bienvenida de André Jardine a Raphael Veiga

La llegada de Raphael Veiga al América fue presentada con un tono especial por André Jardine, quien encabezó una emotiva bienvenida marcada por un mercado agitado y múltiples salidas. El técnico brasileño no ocultó su satisfacción por sumar a un futbolista de jerarquía en un momento de reconstrucción y ajustes profundos dentro del plantel.

En medio de ese contexto, Jardine subrayó que el arribo de Veiga representa algo más que un refuerzo puntual. “Por último presentarles a Veiga, algunos se van y nos duelen las salidas, otros vienen. En este caso creo que su historia habla por sí”, expresó el estratega, dejando claro que el club necesitaba un golpe de autoridad en plena transición.

🗣️ "Entonces, Rafa, eres bienvenido a esta tu nueva familia…"



🇧🇷 Así le dio la bienvenida André Jardine a Raphael Veiga en el vestidor del Club América. pic.twitter.com/pyxW0r6NEn — AS México (@ASMexico) February 5, 2026

El entrenador también destacó un aspecto que considera clave para el éxito del brasileño en Coapa: la convicción personal. Jardine remarcó que Veiga no llegó por casualidad ni únicamente por condiciones contractuales. “Lo más importante para mí es que está aquí porque quiere estar, porque sabe el grupo que tenemos”, señaló ante los medios.

Esa determinación fue enlazada directamente con la ambición deportiva del América. Jardine aseguró que Veiga entendió perfectamente el reto que asume al vestir de amarillo. “Eligió al América para vivir esta experiencia aquí y tiene ganas de ser campeón”, afirmó el técnico, marcando desde el primer día la exigencia que acompaña al club.

Más allá del deseo, el estratega hizo énfasis en el respaldo que ofrece la trayectoria del mediocampista. Para Jardine, el currículum de Veiga elimina cualquier duda sobre su capacidad para competir al máximo nivel. “Creo que su historia habla por sí”, insistió, invitando a valorar el recorrido del ex jugador del Palmeiras.

El discurso continuó con un mensaje directo al vestidor y a la afición, resaltando que el palmarés no es un punto final, sino un motor constante. “Su currículum tiene muchos títulos y va a seguir queriendo ganarlos”, expresó Jardine, convencido de que la mentalidad ganadora es contagiosa dentro de un grupo que apunta alto.

En un tono cercano, el técnico brasileño cerró la presentación con palabras de bienvenida que buscaron integrar rápidamente a Veiga al entorno americanista. “Rafa, eres bienvenido a esta tu nueva familia. Aquí vas a encontrar la felicidad”, dijo, reforzando la idea de pertenencia y compromiso mutuo.

Finalmente, Jardine dejó claro que la apuesta por Veiga no es solo deportiva, sino emocional y simbólica. “Vamos a hacer valer la pena cada segundo que vas a estar aquí con nosotros”, concluyó, sintetizando la expectativa que rodea a un fichaje llamado a liderar al América en su camino hacia nuevos campeonatos.