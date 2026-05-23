El emotivo homenaje del Real Madrid a Dani Carvajal y David Alaba en su despedida

El Real Madrid cerró su temporada con una victoria contundente sobre el Athletic Club por marcador de 4-2. El club merengue se fue en blanco esta campaña y su último partido apunta al final de una era y el inicio de otra etapa. La directiva blanca aprovechó este encuentro para decirle adiós a dos de sus figuras: Dani Carvajal y David Alaba.

Ambos jugadores arrancaron el duelo como titulares. El futbolista austriaco le dejó su lugar al minuto 68 a Dean Huijsen, mientras que el español salió de cambio al minuto 82, en medio de una gran ovación por parte de los aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu.

Cuando Carvajal salió del terreno de juego, tanto los jugadores del Real Madrid como los del Athletic Club le hicieron un pasillo en señal de respeto.

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Una vez que el duelo llegó a su fin, la institución le brindó un merecido homenaje a ambos futbolistas. Después de un video tributo para el jugador austriaco, estas fueron sus palabras en su despedida:

Soy muy tímido... muchas gracias por todo. He disfrutado cinco años mucho por vosotros. Gracias por el cariño y el apoyo, tuvimos mucho éxito juntos... David Alaba

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Alaba, de 33 años, llegó al Real Madrid en julio de 2021 procedente del Bayern Múnich. A lo largo de cinco temporadas en el club, el polivalente jugador ganó nueve títulos con la institución, incluyendo dos ligas y dos Champions.

La emocionante despedida de Dani Carvajal del Real Madrid

Si bien la despedida de Alaba fue muy emotiva, la gente se le entregó completamente a Dani Carvajal. El futbolista originario de Leganés, formado en las básicas del club, y con casi 30 títulos ganados con los merengues se llevó todos los reflectores y los aplausos de los aficionados y sus propios compañeros.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Tras un video tributo, Carvajal rompió en llanto y se despidió de la afición del Real Madrid.

Con ver esta despedida hace que esté muy orgulloso de ser madridista. Gracias por las remontadas madridistas, por estar en las buenas y en las malas. Hay trayectorias que se definen por los éxitos, yo solo quiero que cuando me recordéis lo hagáis con orgullo y con la certeza de que entregué todo por esta camiseta. Ayer, hoy y siempre. ¡Hala Madrid! Dani Carvajal

En su mensaje, Carvajal recordó a otras leyendas del Real Madrid como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Sergio Ramos, Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, y le pidió a los aficionados aplaudirles.

Finalmente, el defensa aceptó que las últimas dos temporadas han sido complicadas para la institución, pero que sabrán regresar a los primeros puestos.

No hemos tenido dos temporadas fáciles, pero estoy seguro de que volveremos a ganar. Esto es el Real Madrid y hay que volver a levantarse como dice nuestra historia. No puedo dejar de recordar la época dorada. No puedo dejar de recordar esta época dorada que hemos vivido. Ponemos fin a una era maravillosa, cuatro Champions en cinco años, aquella Décima, tres seguidas, Cristiano, Ramos, Ancelotti, Zidane… Innumerables nombres que han llevado por alto este escudo. Nos hicieron grandes y nos llevaron a lo más alto Dani Carvajal

Carvajal fichó con el Bayer Leverkusen a mediados de 2012, tras no encontrar sitio en el primer equipo del Real Madrid, pero regresó al club de sus amores un año después para nunca irse.

A lo largo de su carrera, el lateral español disputó un total de 451 partidos con el club merengue, anotó 14 goles y dio un total de 66 asistencias.

En su periplo como jugador merengue, Carvajal consiguió un total de 27 títulos, incluyendo cuatro títulos de LaLiga, seis campeonatos de la Champions League y cinco mundiales de clubes.