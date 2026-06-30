A través de su cuenta de Instagram, Ronald Koeman, dio a conocer con una emotiva carta de agradecimiento que dejó de ser entrenador de la selección de Países Bajos.

Luego de la eliminación en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a la selección de Marruecos en tanda de penaltis (2-3), luego del empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y los tiempos extra.

Anoche decidí poner fin a mi etapa como seleccionador de Países Bajos. Al repasar mi carrera siento sobre todo orgullo y gratitud. He trabajado en el Vitesse, el Ajax, el Benfica, el PSV, el Valencia, el AZ, el Feyenoord, el Southampton, el Everton, el FC Barcelona y, por supuesto, en dos etapas con la selección holandesa. Clubes y personas que me han formado y me han dejado recuerdos que atesoraré toda mi vida Ronald Koeman.

"Precisamente por eso me duele que mi etapa con la selección holandesa termine así", apuntó.

"Todos soñábamos con un Mundial en el que haríamos historia. No lo hemos conseguido. Nadie está más decepcionado por ello que yo. Como seleccionador, uno asume esa responsabilidad. Siempre la he sentido y siempre la seguiré sintiendo", expresó.

Después de la eliminación en Monterrey, Koeman aprovechó para agradecer el apoyo.

"Gracias a todos los jugadores con los que he trabajado; su esfuerzo y confianza me han motivado cada día. Gracias a mi cuerpo técnico, a la KNVB, al personal detrás de escena y a los clubes que me acogieron. Gracias por vuestro apoyo, sobre todo en los momentos difíciles. Ha sido un gran honor representar a los Países Bajos como seleccionador", sentenció.

Koeman dejó el cargo de entrenador de Países Bajos

Koeman estuvo en dos etapas con la selección neerlandesa | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

El técnico neerlandés estuvo en el banquillo de la Orange en dos etapas, pero no pudo conseguir la gloria para su nación, su contrato vence el 31 de julio.

En ese lapso, pudo avanzar hasta las semifinales de la Euro 2024, pero en la justa mundialista de Norteamérica la historia terminó muy temprano en la ronda de 32.

En 64 cotejos como timonel del país del tulipán salió airoso en 35 juegos, empató en 16 oportunidades y cayó en 13 encuentros.