El emotivo mensaje de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial

El miércoles 15 de julio del 2026, la selección de Argentina se enfrentó al equipo de Inglaterra, para el partido correspondiente a la semifinal por el Mundial 2026. En la otra llave, la selección española había vencido al conjunto de España, por lo tanto, el ganador del encuentro entre argentinos e ingleses se enfrentaría a los españoles en la gran final por la copa del mundo.

Con goles de Enzo Fernández y de Lautaro Martínez, la selección de Argentina le dio la vuelta a Inglaterra, los venció 2-1 y logró meterse a una nueva final por una copa del mundo, en un partido que quedará para la historia.

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¡A LA FINAL, ARGENTINA DE MI VIDA! 🩵🤍



No traten de entenderlo, hay que nacer acá para sentir este orgullo en el pecho. Una vez más pusimos al país donde se merece estar. ¡Gracias, muchachos! 🙌 pic.twitter.com/vpZVzpgclz — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

Al término del compromiso, el astro argentino Lionel Messi lanzó esta emotiva declaración frente a las cámaras, enaleciendo todavía más el triunfo del conjunto albiceleste, y llenándolos de motivación para la gran final contra la selección de España, a disputarse el próximo domingo 19 de julio.

Nunca se me pasó por la mente no estar entre los 4 mejores equipos de este Mundial. Nunca he dudado de este equipo. Sé de lo que es capaz este grupo. Sí, llegamos a esto con muchas dudas y lesiones, pero cuando este grupo está unido, saca algo especial. Esta Copa del Mundo es una locura y estar en otra final es increíble. A los argentinos les digo lo mismo que en Qatar: disfrútenlo, este equipo nunca los decepciona. Aún queda un último paso. Aún queda un partido más. Seguiremos intentando, seguiremos luchando. Conozco a muchos de los jugadores (españoles); muchos de ellos están en el Barcelona, el equipo que amo y sigo de cerca. Será un partido muy reñido. Aunque fue un partido de fútbol, desde que comenzó el himno nacional experimentamos algo especial. No fue solo otra victoria, el pueblo argentino lo quería desesperadamente. Ha pasado casi un AÑO desde que vengo preparándome para este Mundial, honestamente. Pasé diciembre en Argentina, entrenando por la mañana y por la tarde, sin parar. Sabía que iba a darlo todo para llegar de la mejor manera posible. Lionel Messi.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Uno de los reporteros que tuvo la oportunidad de hablar con Lionel Messi al término de la semifinal contra Inglaterra, le realizó la siguiente pregunta: Después del partido contra Egipto, nos dijiste: 'Dios tenía un plan para mí.' ¿Crees que tiene otro plan para ti?, a lo que la estrella del fútbol mundial respondió de forma épica:

No lo sé, honestamente, después de todo lo que hemos pasado, no podemos pedir más que eso.



Solo jugar otra final es algo increíble. Dios es grande, y siempre tiene algo más, pero honestamente, ya no puedo pedirle más a Dios.



Estoy agradecido por todo lo que Dios me ha dado, ya sea en mi carrera deportiva o en mi vida personal.



Y como siempre digo, en cuanto al resto... Será la voluntad de Dios. Dios sabe. Lionel Messi.

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