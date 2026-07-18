No es el partido de despedida que Kylian Mbappé o Francia soñaban regalarle a Didier Deschamps en su último encuentro como seleccionador. La derrota en semifinales dejó a les Bleus disputando el duelo por el tercer puesto del Mundial contra Inglaterra, pero el gran protagonista de la previa terminó siendo el DT. Horas antes del encuentro, el delantero del Real Madrid publicó una emotiva carta en sus redes sociales para agradecer todo lo vivido junto al técnico durante estos años.

El francés abrió su mensaje con una especia de mea culpa. "Hoy es tu último baile. Tú que nos has dado tanto. Habríamos debido ofrecerte un final mejor y hemos fallado", expresó Mbappé. Desde ese punto desarrolló un agradecimiento dedicado al entrenador que le dio la oportunidad de vestir la camiseta de Francia en la selección absoluta.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

El capitán también destacó la influencia de Deschamps durante su ciclo al frente del equipo nacional. "Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, has sido el arquitecto del renacimiento de este equipo", afirmó. Después dejó un mensaje dirigido a quienes cuestionaron al DT durante su etapa en el banquillo francés. "La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza y el tiempo y la historia se encargarán de ello", escribió.

"Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años", señaló. Y agregó: "Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país y guardo excelentes recuerdos de todo lo que vivimos y logramos juntos".

El mensaje concluyó con un deseo de buena suerte para la etapa que iniciará el entrenador fuera del banquillo francés. "Te deseo lo mejor en tu aventura y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros", cerró.

Con la emoción que conlleva este último partido mundialista, Francia llegará al encuentro por el tercer puesto luego de caer 2-0 frente a España en semifinales. Antes había enlazado victorias frente a Marruecos por 2-0, Paraguay por 1-0, Suecia por 3-0 y Noruega por 4-1.

Inglaterra, por su parte, afrontará el compromiso luego de perder 2-1 frente a Argentina. El conjunto inglés había superado previamente a Noruega por 2-1, México por 3-2, República Democrática del Congo por 2-1 y Panamá por 2-0.