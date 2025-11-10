El emotivo posteo de Leo Messi en su visita al Camp Nou

En la previa al duelo de la selección Argentina ante Angola el próximo viernes, los dirigidos por Lionel Scaloni se van juntando en España.

Estarán concentrados unos días en Alicante y luego viajarán hacia el país africano para disputar el último partido del 2025 y con la mira cada vez más ajustada hacia el Mundial 2026.

En ese contexto, los futbolistas van arribando a la capital española luego de sus respectivos encuentros en sus clubes, y el caso paradigmático hasta el momento fue Leo Messi, que sorprendió durante este lunes al subir un carrusel de fotografías suyas nada más y nada menos que en el estadio del Barcelona, el Camp Nou, luego de varios años sin pisarlo y mientras sigue en obra pero cada vez está más cerca de volver a jugar allí.

Messi llegaba tras anotar dos goles y dar una asistencia el sábado con Inter Miami en el 4-0 a Nashville SC que rubricó el avance a las semifinales de conferencia en los playoffs de la MLS, y está cada vez más cerca de un nuevo partido decisivo.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…".

Hay que recordar que pasaron más de cuatro años desde la última vez que el histórico número 10 pisó el Camp Nou como jugador del conjunto culé. El pasado 5 de agosto de 2021, el club confirmó que el argentino no iba a renovar con la institución y él se despidió entre lágrimas en una conferencia de prensa en el mítico estadio.

¿Habrá revancha? Los caminos entre el club culé y el argentino se volverán a cruzar? Es cuestión de tiempo para que esta pregunta que todos los hinchas del Barcelona se hacen, tenga respuesta.

