El alivio se transformó en descontento en el Real Madrid por la lesión de Kylian Mbappé. Los estudios descartaron un problema de más gravedad y confirmaron una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, con un periodo estimado de recuperación de alrededor de dos semanas. Sin embargo, en el Merengue no quedaron conformes con la gestión que realizó Francia con el delantero durante la concentración.

Según informó L'Équipe, Mbappé llegó con ligeras molestias precisamente en la rodilla izquierda. El Madrid comunicó la situación a los servicios médicos de la selección francesa y pidió especial precaución con el futbolista. Incluso esperaba que tuviera descanso contra Turquía.

Zinedine Zidane, de todas maneras, decidió incluirlo como titular en el debut. Mbappé jugó desde el inicio y convirtió el único gol de la victoria por 1-0. El delantero se lesionó en el remate que terminó dentro del arco.

El francés recibió atención médica e intentó continuar, pero pocos minutos después terminó en el césped y pidió el cambio. La primera evaluación indicó una lesión tendinosa y Mbappé abandonó la concentración para volver a España.

Kylian Mbappe, Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

El malestar del Merengue está relacionado con las condiciones en las que Mbappé se incorporó a su selección. Esa ligera molestia en la misma rodilla ya le generó una seguidilla de problemas durante la temporada pasada.

Una vez de regreso en España, el futbolista se hizo los estudios médicos correspondientes en Valdebebas. "Luego de las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución", informó el club.

El diagnóstico significó un alivio después de la preocupación inicial. La instituación blanca llegó a temer una lesión del ligamento cruzado de la rodilla, posibilidad que finalmente quedó descartada.

Cuándo podría volver

Mbappé necesitaría entre 10 y 12 días de recuperación y apunta a estar disponible para el partido del Real Madrid contra el Villarreal del 10 de octubre. De cumplirse dicho plazo, no se perdería ningún encuentro con su club durante este periodo.

Sí quedó descartado para los próximos tres compromisos de Francia. No estará ante Bélgica el 28 de septiembre, Italia el 2 de octubre ni nuevamente contra Bélgica el 5 de octubre.