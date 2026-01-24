El entorno de Julián Álvarez cierra la puerta a los rumores con el Barcelona

Desde el prisma del periodismo deportivo, el nombre de Julián Álvarez vuelve a colocarse en el centro del mercado… aunque, por ahora, más por el ruido que por los hechos. Las recientes declaraciones de Fernando Hidalgo, agente del delantero argentino, sirven para enfriar —al menos temporalmente— los rumores que lo sitúan en la órbita del FC Barcelona.

“No me he reunido con Deco ni con nadie interesado hasta ahora”, aseguró Hidalgo con rotundidad, negando cualquier contacto directo con la dirección deportiva azulgrana. Un mensaje claro que busca desactivar especulaciones en un contexto habitual: el de un jugador de élite, campeón del mundo, cuyo rendimiento y perfil encajan en la agenda de prácticamente todos los grandes clubes de Europa.

El agente fue todavía más contundente al marcar el camino a seguir para cualquier hipotético interesado: “Cualquier club interesado en Julián debería ponerse en contacto con la directiva del Atlético de Madrid, ya que el jugador tiene contrato y está comprometido con él.”. Traducido al lenguaje del mercado, el Atlético no solo cuenta con Julián Álvarez, sino que se siente respaldado contractualmente y con una posición de fuerza absoluta en una posible negociación.

Para el Barça, el escenario es complejo. Deportivamente, Julián encaja como anillo al dedo: movilidad, presión, gol y capacidad para jugar tanto de ‘9’ como acompañando a otro delantero. Económicamente, sin embargo, la operación se antoja muy lejana. El Atlético no tiene necesidad de vender y, si lo hiciera, exigiría una cifra acorde al estatus del jugador y a su contrato en vigor.

Mientras tanto, en el Metropolitano reina la calma. Julián Álvarez está comprometido con el proyecto rojiblanco y el club cuenta con él como una de las piezas clave de presente y futuro. En Can Barça, por su parte, el nombre del argentino seguirá apareciendo en listas y debates, pero las palabras de su agente dejan un mensaje nítido: hoy no hay negociación, ni reunión, ni movimiento real.

El mercado es largo y cambiante, pero, a día de hoy, el balón lo tiene el Atlético… y Julián Álvarez sigue vistiendo de rojiblanco.