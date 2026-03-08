El entorno de Mac Allister niega negociaciones para renovar con el Liverpool

El futuro contractual de Alexis Mac Allister es tema de conversación en la Premier League. Carlos Mac Allister, padre y representante del mediocampista argentino, aseguró que actualmente no existen conversaciones con el Liverpool para extender su contrato.

El propio ex jugador se encargó de aclarar la situación ante el medio WinWin y descartó que el club haya iniciado gestiones para prolongar el vínculo de su hijo. Según explicó, por el momento no hay negociaciones abiertas entre el entorno del campeón del mundo y la institución de Anfield.

La aclaración aparece en medio de diferentes versiones sobre posibles renovaciones dentro del plantel de los Reds. En las últimas semanas el club inglés avanzó con acuerdos para asegurar la continuidad de algunos futbolistas, lo que alimentó especulaciones sobre un movimiento similar con el mediocampista argentino. Sin embargo, desde su entorno sostienen que esas conversaciones todavía no comenzaron.

El contrato de Mac Allister con el Liverpool se extiende hasta 2028, por lo que ninguna de las partes enfrenta una urgencia inmediata para revisar las condiciones del vínculo. Esa situación explica en parte por qué la negociación todavía no está en agenda, pese a la importancia que el futbolista adquirió en el equipo desde su llegada procedente del Brighton en 2023.

Alexis Mac Allister, Brighton & Hove Albion - Premier League | Craig Mercer/MB Media/GettyImages

Desde su arribo a Anfield, su capacidad para ordenar el juego y sostener el equilibrio en el mediocampo lo transformó en uno de los nombres habituales en el once titular. En la temporada actual ha participado en más de cuarenta partidos en todas las competencias, con cinco goles y cuatro asistencias. Ese rendimiento lo mantiene como uno de los ejes del mediocampo del Liverpool, junto a otros jugadores que el club también busca consolidar dentro de su proyecto deportivo.

Al mismo tiempo, el nombre del argentino apareció vinculado en distintos reportes con el interés del Real Madrid para reforzar su mediocampo en el futuro. Por ahora se trata únicamente de rumores y no existen negociaciones formales en marcha.

De todas maneras, el entorno del jugador insiste en que su prioridad sigue siendo el presente deportivo. Mac Allister continúa enfocado en la temporada con los Reds, equipo con el que mantiene contrato por dos años más y en el que se siente cómodo según señalaron desde su círculo cercano.