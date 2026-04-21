El entrenador alemán que sería el elegido para llegar al banquillo del Real Madrid

Todo parece indicar que el Real Madrid culminará la temporada 2025/26 en blanco, luego del fracaso de sus entrenadores y exjugadores del club, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, el cuadro de la capital española ya eliminado de todas las competencias solo está a la espera de un milagro que les diera la oportunidad de quitarle LaLiga al FC Barcelona, cosa que es poco probable.

Dicha situación llevará a la institución presidida por Florentino Pérez a buscar a otro director técnico para la siguiente campaña, a pesar de que el contrato de Arbeloa es hasta el 2027, así lo aseguró The Athletic desde la semana pasada tras la eliminación en Champions League.

Para comenzar con la reconstrucción del proyecto merengue buscarán un nuevo timonel y de acuerdo con Sport Blind, Sebastian Hoeneß, estratega del VfB Stuttgart de la Bundesliga es uno de los candidatos que ha puesto entre sus opciones el cuadro español.

¡OJO! 👀



Sebastian Heoness, actual director técnico del Stuttgar, estaría en la lista de posibles aspirantes a ocupar el banquillo del Real Madrid ante una hipotética salida de Arbeloahttps://t.co/tF5VPHfcCX pic.twitter.com/OLFNPbDLne — MedioTiempo (@mediotiempo) April 21, 2026

Real Madrid deberá lanzar oferta para el traspaso de Hoeneß

El Real Madrid tiene en la mira a Sebastian Hoeneß | picture alliance/GettyImages

Hasta el momento no existe oferta formal por el técnico teutón de 43 años que tiene 15 años de carrera, los últimos nueve años dirigiendo en divisiones inferiores y desde 2020 dirigiendo primeros equipos.

Por cierto, es sobrino del expresidente del Bayern Múnich, Uli Hoeneß, y actualmente tiene contrato con el VfB hasta 2028 sin cláusula de rescisión, así que el Real Madrid deberá negociar un traspaso con el Stuttgart si se decide por él.

Hoeneß arribó al banquillo del VfB en primavera de 2023, cuando luchaba por evitar el descenso, y lo rescató de caer a la Segunda División. La temporada siguiente lo llevó al subcampeonato y a clasificarse a la Liga de Campeones de Europa, afianzándolo como candidato habitual a competiciones europeas. El año pasado conquistó la Copa DFB y este año busca revalidar el título estándo aún en cuartos de final y por disputar la semifinal esta misma semana.