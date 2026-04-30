El entrenador que más gusta en el vestuario del Real Madrid para dirigir al equipo

En medio de la incertidumbre en torno al futuro de la conducción del Real Madrid de cara a la próxima temporada, gran parte del plantel merengue expresó internamente que prefiere a Jürgen Klopp por encima de otras alternativas, especialmente de José Mourinho, según informó Cadena SER.

Algunos jugadores consideran que el técnico portugués -actualmente en el SL Benfica-, podría generar ciertas tensiones internas, más allá de los futbolístico, debido a su particular personalidad dominante, al punto de verlo como una figura capaz de provocar conflictos en un vestuario ya consolidado bajo una estructura. En cambio, el perfil del entrenador alemán encajaría mejor con la dinámica actual del equipo, más orientada al diálogo y la gestión de grupo, que a un liderazgo autoritario.

FBL-POR-LIGA-BENFICA-MOREIRENSE | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Un giro en la planificación de la dirigencia

Durante semanas, nombres como Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, Lionel Scaloni o el propio Mourinho, este último como principal preferencia de Florentino Pérez, surgieron como alternativas para liderar la reestructuración del próximo ciclo del Madrid. Sin embargo, el foco ahora apunta a Klopp como la principal opción para liderar el recambio en la dirección ténica.

El alemán, que actualmente forma parte de la estructura global de Red Bull tras su salida del Liverpool, genera consenso por su capacidad para construir proyectos sólidos y competitivos, algo clave en un momento de transición deportiva.

🚨 BREAKING: Real Madrid's dressing room and squad prefer Jurgen Klopp A LOT MORE than José Mourinho.



They believe Mourinho is "a time-bomb" who could clash with them when it comes to egoes. @La_SER pic.twitter.com/5WiiTsaBGl — Madrid Zone (@theMadridZone) April 30, 2026

Dentro de la dirigencia merengue hay una sensación creciente de que la negociación no es imposible e incluso se cree que Klopp podría aceptar la oferta si se formaliza una propuesta concreta. Su paso por el Liverpool dejó una huella clara, con títulos importantes y una idea de juego reconocible, factores que seducen en la institución madrileña.

Mientras tanto, Florentino Pérez sigue evaluando personalmente los distintos escenarios hasta el cierre de la temporada en LaLiga. Aunque Mourinho cuenta con respaldo en ciertos sectores, inicialmente del propio presidente, la inclinación del vestuario y el consenso dirigencial inclinan la balanza hacia Klopp.

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