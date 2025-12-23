Marcelo Flores podría cambiar de aires en el mercado invernal y su nombre ya fue ofrecido a Pumas UNAM. El movimiento surge desde su entorno, con la intención de reactivar una carrera que hoy demanda minutos y continuidad, variables que el mediocampista considera urgentes para relanzar su desarrollo.

El futbolista atraviesa un momento complejo en Tigres UANL, donde ha perdido protagonismo de forma sostenida. La falta de participación lo dejó fuera de la rotación principal, una situación que empujó a su manejo a explorar escenarios que le permitan competir con regularidad y recuperar sensaciones en el campo.

Bajo la conducción de Guido Pizarro, Flores no logró consolidarse y terminó relegado. El cuerpo técnico optó por otras alternativas, y el contexto deportivo terminó por cerrar espacios. Ante ese panorama, Tigres abrió la puerta a una cesión sin mayores resistencias, priorizando el rodaje del jugador.

En ese marco, Pumas aparece como una opción viable. El club universitario analiza el movimiento con cautela, consciente de que sumar talento joven puede elevar el techo competitivo del plantel. Sin embargo, la evaluación no se limita al rendimiento potencial, sino también al encaje táctico y al impacto financiero.

Queretaro v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La postura del cuerpo técnico será determinante. La decisión final recaerá en Efraín Juárez, quien deberá valorar si Flores encaja en su idea de juego y en las necesidades inmediatas del equipo. Pumas busca equilibrio entre presente competitivo y proyección, sin comprometer su estructura salarial.

Desde Tigres existe apertura total a la cesión, con la intención de que el jugador sume minutos y regrese más maduro. Las condiciones económicas serían flexibles, incluso con disposición del futbolista a ajustar pretensiones para priorizar continuidad, un factor que facilita las conversaciones entre las partes.

Para Pumas, el análisis también pasa por el contexto del mercado. La directiva evalúa costos, cupos y prioridades, entendiendo que cualquier incorporación debe responder a una necesidad concreta. Flores ofrece versatilidad y talento, pero el club no quiere repetir apuestas que no se traduzcan en rendimiento inmediato.