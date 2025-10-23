El equipo de la Liga MX dispuesto a recibir a Alan Pulido en el mercado de invierno

Pese a que el torneo no ha terminado, más de un equipo de la Liga MX ya piensa en el futuro. Uno de esos casos es el de las Chivas del Guadalajara. Si bien el cuadro de Gabriel Milito está en plena pelea por colarse de forma directa a la Liguilla, cierto es que el área deportiva ya comienza a definir cambios al interior del plantel.

Por ahora y como hemos informado en este espacio, el Rebaño no tiene opciones de fichajes en la mesa. Previo a ello, el club está trazando las salidas que tendrán a final del Clausura 2025. Uno de los nombres que hoy mismo está mucho más fuera que dentro del equipo, es el de Alan Pulido, quien ya estaría en la mira de otro club en México.

A BUSCAR EQUIPO 👋🏻



El adiós de Alan Pulido de Chivas se acerca, la segunda etapa no fue exitosa.



❌ De acuerdo con Jesús Bernal de ESPN, la directiva de las Chivas ya tiene decidida la salida de Pulido. Sobre todo porque se le termina el contrato en diciembre del 2025 y con el… pic.twitter.com/Z1nYgoYlm6 — Futbol Total (@futboltotal) October 22, 2025

Los Pumas de la UNAM contemplan el fichaje del mexicano para el 2026. Este semestre, los felinos han tenido enormes problemas en el centro del ataque. La prueba más clara de ello es que hoy mismo, José Juan Macías, un hombre que estaba prácticamente en el retiro, es el '9' número uno de la plantilla de Efraín Juárez.

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los felinos consideran que el mexicano es una enorme oportunidad de mercado. Si bien es cierto que su retorno a Chivas ha sido una decepción total, el cuadro de la UNAM considera que Alan puede recuperar una versión competitiva de juego en un entorno diferente partiendo desde cero.

Por ahora, no hay gestiones abiertas entre club y jugador. La realidad es que tampoco hay prisa para ello. Es un hecho que Alan no será renovado por Chivas y hoy mismo no tiene ofertas de sobra en su mesa pues está claramente devaluado.

Factor clave para que dicho interés pueda progresar, el tema del sueldo. Alan es uno de los mejores pagados de Chivas, sin embargo, la cifra que percibe en el rebaño, misma que ronda los casi dos millones de dólares, no puede ser igualada por el cuadro de la capital del país.