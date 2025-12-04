El equipo de la Liga MX en vías de fichar a James Rodríguez

James Rodríguez estaría muy cerca de prolongar su aventura en el futbol mexicano. Tras un paso gris por León, donde nunca logró consolidarse ni mostrar su mejor versión, el colombiano ya tendría nuevo destino dentro de la Liga MX: los Pumas de la UNAM.

De acuerdo con información del periodista Francisco Montes —el mismo que adelantó su fichaje con León en enero pasado—, la negociación entre James y el conjunto universitario está en fase avanzada. El mediocampista llegaría como agente libre, lo que facilita considerablemente la operación para el club auriazul.

En Ciudad Universitaria ven con buenos ojos su incorporación. El técnico Efraín Juárez estaría entusiasmado con la posibilidad de trabajar con un futbolista de talla internacional, convencido de que puede recuperar su nivel si se le ofrece un entorno adecuado y competitivo.

Otro factor clave para destrabar la negociación es la presencia de Keylor Navas. El guardameta costarricense, reciente refuerzo de Pumas y uno de los jugadores más influyentes del vestuario, habría tenido un papel determinante en convencer a James de elegir al cuadro universitario como su próximo destino.

Pumas pretende que el colombiano se convierta en el jugador diferencial de su ataque, aportando creatividad, experiencia y liderazgo en un proyecto que busca dar un salto de calidad para 2026. La directiva considera que la operación, al no requerir pago de transferencia, representa un riesgo calculado con un potencial deportivo importante.

James, por su parte, ve con buenos ojos permanecer en México. A pesar de su complicada estancia en León, donde las expectativas nunca se cumplieron, el jugador está decidido a demostrar que aún tiene condiciones para marcar diferencia en un futbol competitivo como el mexicano.

La negociación continúa, pero en C.U. reina el optimismo. Si no surge ningún obstáculo de última hora, James Rodríguez será presentado como refuerzo estelar de Pumas en las próximas semanas, marcando uno de los movimientos más sonados del mercado de invierno en la Liga MX.