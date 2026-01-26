El equipo de la Liga MX que le abre la puerta a Alan Pulido

El futuro de Alan Pulido apunta con fuerza a un cambio de camiseta en el corto plazo. El delantero se encuentra cerca de salir de Chivas, luego de quedar fuera de los planes deportivos inmediatos, situación que aceleró las gestiones para encontrarle un nuevo destino dentro de la Liga MX.

En las últimas horas, Pulido dejó la ciudad de Guadalajara, un movimiento que avivó las versiones sobre su salida. Su destino habría sido Monterrey, plaza donde ya se han iniciado contactos formales para cerrar su fichaje. El viaje fue interpretado como una señal clara de que las negociaciones entraron en una fase avanzada.

El club interesado es Monterrey, que busca reforzar su ataque tras la salida de Germán Berterame. La directiva regiomontana considera a Pulido como un recambio inmediato, con conocimiento del futbol mexicano y experiencia suficiente para adaptarse sin largos periodos de ajuste.

Desde Rayados valoran que Pulido llega con ritmo competitivo y con un perfil que puede ofrecer variantes tácticas. Su movilidad, juego aéreo y capacidad para asociarse lo colocan como una alternativa confiable para cubrir una necesidad urgente, sobre todo en un calendario que exige profundidad de plantilla y soluciones rápidas.

Las gestiones entre Rayados y el delantero avanzan de manera positiva. Aunque aún no se ha hecho oficial, ambas partes trabajan en los últimos detalles contractuales para concretar la operación. En Monterrey existe optimismo, pues el jugador estaría dispuesto a asumir el reto deportivo y el peso simbólico del movimiento.

Pulido no llegaría como la única solución ofensiva. En la planificación del club está claro que su incorporación sería apenas el primer paso para reconstruir el eje del ataque. La directiva mantiene abiertas otras carpetas y sigue analizando el mercado en busca de un perfil complementario.

De hecho, Rayados continúa explorando la opción de fichar a un delantero extranjero. La idea es sumar un atacante de mayor peso internacional que compita por la titularidad y eleve el nivel del plantel. Pulido encajaría como una pieza nacional que aporte equilibrio y experiencia al proyecto.

Si se concreta su llegada, el movimiento no pasará desapercibido. Además del impacto deportivo, el fichaje tendría una carga simbólica importante por el pasado rojiblanco del jugador. En Rayados lo saben y asumen el escenario: Pulido sería parte de una reestructuración ofensiva que aún no está completa.