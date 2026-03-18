El equipo de la Liga MX que podría fichar a Fernando Hierro

Como futbolista, la carrera de Fernando Hierra fue ejemplar. El ex zaguero estará por años dentro de la conversación como uno de los mejores centrales de todos los tiempos. No es por nada al final del camino una de las más grandes leyendas en la historia del Real Madrid.

Como entrenador y directivo, el escenario es otro. Fernando ha tenido mucho más oscuros que claros. Uno de ellos fue no muy lejano paso por la Liga MX con las Chivas de Guadalajara. No sólo no ganó nada, su salida no fue la mejor. A pesar de ello, un club en México abre las puertas a que Hierro tome el control de su planeación deportiva.

👀 Fernando Hierro ¿Como remplazo en la presidencia deportiva de #Rayados?



Su nombre comienza a sonar como posible relevo de "Tato" Noriega para llegar después del #Mundial2026



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El club en cuestión es el Monterrey. José Antonio Noriega, director deportivo de los Rayados está al borde del despido. Si no entrega títulos este semestre, será cortado del equipo. De momento ya ha quedado fuera de la CONCACAF Liga de Campeones y en la Liga MX, el futuro no es nada promisorio.

Siendo el caso, la gente de FEMSA, empresa español al frente del club ve en Hierro al hombre ideal para tomar al equipo. Primero, se trata de un personaje ibérico, segundo tiene conocimiento del mercado internacional y tercero, entiende por su paso previo por Chivas como funciona el fútbol en México.

America v Chivas - Concacaf Champions Cup 2024 | Manuel Velasquez/GettyImages

Actualmente Hierro se encuentra dentro de la agencia libre. Su último compromiso como directivo fue con el Al-Nassr de la Saudí Pro League, club que provocó su inesperada salida de las Chivas.

Fernando dejó al cuadro de los jeques por un par de motivos: el primero, la falta de títulos durante su breve gestión. Segundo, su relación con Cristiano Ronaldo no era necesariamente la mejor, pues mientras que el directivo español apuntaba a ciertos nombres en el mercado, el astro portugués tenía otras preferencias.

Ahora, es la opción número uno de Monterrey para ponerle fin a la fatídica y sin títulos, gestión del 'Tato'.

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