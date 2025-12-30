El equipo de la Major League Soccer que iría por la contratación de James Rodríguez

Todo parece indicar que la aventura del histórico colombiano James Rodríguez por el campeonato mexicano de Primera División ha llegado a su fin, a seis meses de la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en Norteamérica el mediocampista ofensivo de 34 años podría arribar a la Major League Soccer.

El exjugador del Real Madrid firmó por un año con el Club León y estuvo durante el 2025 defendiendo la camiseta de La Fiera, sin embargo, no renovó contrato y parece que ahora probará suerte en Estados Unidos con el Columbus Crew, según información de VBAR Caracol, franquicia que busca fortalecerse para ser de nueva cuenta un fuerte conteniente en la Conferencia Este camino al título de la MLS Cup 2026.

De esa manera, el cafetalero se convertiría en un rival directo del Inter Miami de Lionel Messi, jugador que ha tenido una rivalidad a nivel de clubes y selección desde hace varios años. Club que precisamente viene de ser el monarca de la MLS Cup 2025 y, a su vez, el astro argentino acumula dos temporadas consecutivas siendo el MVP de la liga.

De acuerdo con la información compartida, el Columbus Crew tendría la oportunidad de fichar a James Rodríguez gracias a los llamados derechos de descubrimiento, los cuales se disputan junto a Orlando City.



James Rodríguez no sería Jugador Designado

James Rodríguez jugaría el Mundial 2026 como capitán de Colombia | Jordan Bank/GettyImages

La situación que llama la atención sobre la posible llegada del experimentado sudamericano al campeonato norteamericano con Columbus Crew es el papel que ocuparía en la plantilla de Ohio, en donde de momento las tres plazas de Jugador Designado se encuentran ocupadas.

Daniel Gazdag, Diego Rossi y Wessam Abou Ali, son los tres jugadores que tienen contrato como Jugador Designado hasta el momento en Columbus Crew, por lo que una alternativa para Columbus sería un contrato TAM o en su defecto desvincularse de alguno de estos elementos, lo cual luce complicado por su impacto en el club.

Por ahora, el jugador se encuentra de vacaciones a la espera de que se concrete el movimiento y se ponga a disposición cuando la temporada vaya a comenzar, recordando que comenzará a principios de febrero.