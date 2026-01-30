El equipo está por cerrar el arribo de Víctor Dávila

El ciclo de Víctor Dávila en el Club América está muy cerca de llegar a su fin. El delantero chileno se encamina a regresar a su país tras no encontrar continuidad ni el rol esperado dentro del proyecto deportivo azulcrema durante el último semestre.

De acuerdo con la información disponible, Colo-Colo es el club que ha tomado la delantera en las negociaciones. El histórico conjunto chileno aparece como la única vía real para concretar la salida de Dávila, en una operación diseñada para destrabar una situación que se había vuelto compleja para ambas partes.

La fórmula pactada contempla un préstamo, con una opción de compra por el 50 por ciento de la carta del futbolista. El monto fijado ronda los 2.2 millones de dólares, una cifra que Colo-Colo considera viable si el atacante logra recuperar protagonismo y regularidad en el fútbol chileno.

Uno de los puntos clave del acuerdo es el aspecto salarial. América se mantendrá involucrado económicamente al cubrir el 60 por ciento del sueldo de Dávila durante el periodo de cesión, una concesión que refleja la urgencia del club por liberar espacio y reordenar su plantilla ofensiva.

Desde Coapa reconocen que no existía un escenario alternativo más favorable. El delantero no entraba en los planes inmediatos del cuerpo técnico y su permanencia suponía un desgaste deportivo y financiero. La cesión surge, así, como la única salida viable para evitar un conflicto mayor.

Para Dávila, el regreso a Chile representa una oportunidad de relanzar su carrera. En Colo-Colo encontrará un entorno conocido, mayor confianza y la posibilidad de asumir un rol más protagónico, algo que no logró consolidar desde su llegada al América pese a las expectativas iniciales.

En el entorno azulcrema, la operación también responde a una reconfiguración estratégica del plantel. América busca optimizar sus recursos, liberar plazas y enfocar sus esfuerzos en futbolistas que encajen de forma más clara en la idea deportiva del club para el resto de la temporada.

Si no surgen contratiempos de última hora, la salida de Víctor Dávila se hará oficial en breve, marcando el cierre de una etapa que nunca terminó de despegar. América y el jugador separan caminos sin margen para otra solución, apostando ambos a que el cambio sea beneficioso.