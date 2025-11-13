El equipo ideal de la selección de Colombia para el Mundial 2026

Colombia llega al Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá con el sabor amargo de no haber clasificado a la justa de 2022 y con la misión de convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Tras comprar su boleto a la Copa del Mundo en la penúltima jornada de las Eliminatorias de la Conmebol con una goleada 3-0 sobre Bolivia, los 'cafeteros' llegan a la cita como uno de los combinados más en forma de la actualidad, siendo su goleada 4-0 sobre México en un amistoso reciente una muestra de su contraataque letal, liderado por los desbordes de Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos el equipo ideal de Colombia para la Copa del Mundo de 2026, apoyado en una formación 4-2-3-1.

1. Camilo Vargas (Portero)

Camilo Vargas es el arquero titular de Colombia | Jam Media/GettyImages

El guardameta del Atlas de la Liga MX se vislumbra como el titular de la posición para el Mundial de 2026, gracias a su experiencia y liderazgo. En el inicio de la temporada ya detuvo dos penales y su 70% en pases precisos lo tienen como el favorito del seleccionador Néstor Lorenzo. Tiene alrededor de 38 apariciones internacionales con Colombia y luce poco probable que David Ospina le quite la titularidad.

2. Jhon Arias (Lateral derecho)

Jhon Arias estará en el XI de Colombia en el Mundial de 2026 | Gabriel Aponte/GettyImages

Colombia tiene en Arias a un jugador muy activo ofensivamente, con buen desborde y capacidad para generar superioridad por la banda, algo que lo mantendrá en el XI de Néstor Lorenzo en el Mundial de 2026. Su actualidad en el Wolverhampton Wanderers le da un estatus importante de cara a la cita internacional.

3. Jhon Lucumí (Central derecho)

Jhon Lucumí estará en la zaga de Colombia | Omar Vega/GettyImages

Lucumí es conocido por su buen juego aéreo, contundencia en las coberturas y buena salida. Ha mantenido consistencia defensiva, lo cual es clave en partidos de alta exigencia, los cuales estarán a la orden del día en el Mundial. Actualmente, juega como defensa central en el Bologna de la Serie A italiana y a sus 27 años está en el mejor momento de su carrera.

4. Davinson Sánchez (Central izquierdo)

Davinson Sánchez es el líder de la zaga de Colombia | Gabriel Aponte/GettyImages

Su rendimiento en el Galatasaray lo tiene como inamovible en la zaga cafetera, siendo considerado el líder de la misma. Su fortaleza física y su talento tanto defendiendo como en transiciones lo hacen de los más alabados por su entrenador Néstor Lorenzo. En sus primeros 8 partidos en Turquía esta temporada ya ha aportado un gol, pese a ser castigado con tres tarjetas amarillas y una roja.

5. Johan Mojica (Lateral izquierdo)

Johan Mojica es pura potencia por la banda izquierda | Adam Hunger/GettyImages

Su capacidad para darle profundidad a la banda lo tiene como uno de los laterales más explosivos de Sudamérica. Puede ayudar en defensa y ataque, por lo que promete ser el aliado ideal de la estrella del Bayern Múnich, Luis Díaz. Es un fijo en el Mallorca de LaLiga, por lo que tendrá continuidad para el Mundial.

6. Jefferson Lerma (Mediocampista defensivo)

Jefferson Lerma será el pivote de Colombia en el Mundial | Sebastian Frej/GettyImages

El centrocampista del Crystal Palace de la Premier League será el enlace entre la defensa y el ataque de Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su capacidad para recuperar balones y cortar pases entre líneas lo hacen inamovible en el mediocampo.

7. Richard Ríos (Mediocampista ofensivo)

Richard Ríos se ganó un puesto en el XI de Colombia | Gabriel Aponte/GettyImages

Ríos es uno de los jugadores más combativos de Colombia y se ha ganado con mucho trabajo su cupo en el XI de su selección nacional. Aporta creatividad, manejo de pelota y buen pase entre líneas, además de retroceso, si ve que el equipo sufre en las transiciones. Su fichaje con el Benfica elevó su estatus en Europa y su país.

8. Luis Díaz (Extremo izquierdo)

Luis Díaz (Centro) es la estrella de Colombia | RAUL ARBOLEDA/GettyImages

La nueva figura del Bayern Múnich es la estrella de Colombia, aportando con sus desbordes endemoniados, desequilibrio, velocidad y goles. La mayor parte del ataque de su selección en el Mundial pasará por su botas, no en vano llegó a la Bundesliga causando un impacto inmediato. En sus primeros seis partidos en Alemania sumó 5 goles y 4 asistencias, siendo una verdadera sensación.

9. James Rodríguez (Mediocampista ofensivo / Enganche)

James Rodríguez es el '10' de Colombia | Adam Hunger/GettyImages

Su visión de juego, técnica y pausa es necesaria y vital en Colombia, un equipo que suele correr la cancha y puede quedar descompensado en las transiciones. Puede ser decisivo en los momentos de apremio en el Mundial, crear jugadas a balón parado y romper defensas con sus disparos o asistencias. Es el líder del vestuario cafetero.

10. Jhon Durán (Extremo derecho)

Jhon Durán es el apoyo del delantero de Colombia Jhon Córdoba | Soccrates Images/GettyImages

Durán tiene buen instinto de gol, se mueve bien en espacios y aporta frescura al equipo ofensivamente. Será el apoyo ideal del delantero centro Jhon Córdoba, internándose en el área por dentro o apoyando en la banda derecha. El atacante del Fenerbahçe de la Superliga de Turquía es vital en el ataque de Néstor Lorenzo.

11. Jhon Córdoba (Delantero centro)

Jhon Córdoba será el delantero centro de Colombia en el Mundial | Gabriel Aponte/GettyImages

Su físico le permitirá fijar a los centrales rivales, siendo clave en el juego aéreo de Colombia en el Mundial. Tener a Luis Díaz y Jhon Durán como aliados en el ataque le dará muchas oportunidades de gol, en donde será fundamental. En sus primeros 10 partidos con el Krasnodar de la Russian Premier Liga sumó 5 goles y una asistencia.

