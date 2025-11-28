El equipo mejor posicionado para fichar a Santiago Giménez en el mercado de invierno

El futuro de Santiago Giménez en el AC Milán parece estar escrito. El delantero mexicano, que llegó con grandes expectativas a inicios de año, hoy tiene un pie fuera del club rossonero. Massimiliano Allegri, su actual técnico, no lo considera un elemento determinante y ha abierto por completo la puerta a su salida.

Desde la directiva deportiva del Milán ya se ha tomado una decisión clara: escuchar propuestas por el atacante. Para ello, el club ha fijado un precio base de 30 millones de euros, cifra que marca el punto de partida para cualquier negociación durante el próximo mercado de invierno.

¿SANTI GIMENEZ A LA PREMIER? 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, Nicoló Schira, Santi Gimenez podría salir del Milan en el próximo mercado de invierno, pues habría un club que ya preguntó por el delantero mexicano 🇲🇽



A pesar de que Nicoló no reveló el… pic.twitter.com/Fvu98WQtWp — MedioTiempo (@mediotiempo) November 27, 2025

Giménez no ha logrado consolidarse en la Serie A como se esperaba, y ante el panorama actual, su salida luce como el escenario más probable. Aun así, su nombre continúa siendo atractivo en Europa, especialmente en la Premier League, donde ya apareció un pretendiente concreto.

Ese club es el Sunderland, una de las grandes sorpresas de la temporada en Inglaterra. El equipo marcha en séptimo lugar de la Premier League, lejos de las problemáticas posiciones de descenso y con ambición real de competir por puestos europeos. La directiva busca reforzar su ataque para sostener el ritmo y consideran a Giménez una opción ideal.

Aunque por ahora no existe una oferta formal, sí hay un interés genuino desde Inglaterra. El Sunderland ya preguntó por la situación del mexicano y analiza la posibilidad de hacer un movimiento en enero, especialmente si otros delanteros del mercado se complican.

El Milán, por su parte, ve con buenos ojos una venta en invierno. No sólo liberarían un espacio en ataque para posibles refuerzos, sino que también recuperarían una suma importante tras su inversión inicial.

Santiago Giménez continúa entrenando con normalidad, aunque internamente sabe que su ciclo en Milán podría llegar a su fin mucho antes de lo previsto. En caso de concretarse la operación, daría el salto a la liga más competitiva del mundo, donde tendría un rol protagónico y una vitrina inmejorable.