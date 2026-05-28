El equipo que ficharía a Santiago Giménez después del Mundial 2026

Jugar en el fútbol europeo no es cosa sencilla. Se necesita, además de talento, una gran disciplina y sentido de adaptación, ya que la cultura deportiva de las grandes ligas dista mucho de lo acostumbrado en otros países.

Por ello, el ser fichado por un club europeo representa, desde ya, un gran avance en la trayectoria de cualquier futbolista. Y cuando el elemento en cuestión desempeña una posición tan competida como lo es el centro delantero, el mérito es mayúsculo, pues en Europa no contratan a cualquier extranjero para encomendarle la responsabilidad del gol.

En este contexto, el delantero mexicano Santigo Giménez comenzó su experiencia europea con el Feyenoord, de la Eredivisie, en donde hizo muy bien las cosas. Tanto, que el AC Milán, de la prestigiosa Serie A de Italia, famosa por su extraordinario nivel en labores defensivas, decidió ficharlo.

Ahí, sin embargo, Santiago Giménez no ha podido cumplir con las altas expectativas, por lo que su salida del club parece ser un destino decretado. No obstante, el ex jugador de la Máquina Celeste de la Cruz Azul se mantendría en el fútbol europeo, pero ahora con el Tottenham Hotspur de la Premier League. O al menos así lo informó el ex delantero del conjunto celeste y actual comentarista deportivo de TUDN, Emmanuel: el 'Tito' Villa.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: TOTTENHAM is reportedly interested in signing SANTIAGO GIMENEZ from AC Milan after the 2026 FIFA World Cup! 🤯



Via @TitoVilla1982 - @TUDNMEX pic.twitter.com/Ws1imjbt2o — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 27, 2026

Santiago Giménez y una deuda innegable con la selección mexicana de fútbol

FBL-CONCACAF-GOLD-MATCH40-MEX-PAN | RINGO CHIU/GettyImages

Si bien es cierto que Santiago Giménez es un delantero de calidad comprobada en México y el fútbol europeo, también es verdad que, en la selección mexicana de fútbol, el hijo del 'Chaco' Giménez, figura indiscutible en equipos como Pachuca y Cruz Azul, ha quedado a deber.

La última vez que Santi Giménez marcó gol con la escuadra tricolor, fue en julio del 2023, en la final de la Copa Oro. Desde entonces, no ha podido hacerse presente en el marcador, por lo que los aficionados mexicanos se preguntan si realmente merece estar en la lista de los 26 convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

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