El equipo que ha presentado una oferta formal por Erik Lira

Siguen las dudas dentro de Cruz Azul sobre el futuro inmediato de Erik Lira. Se estimaba que luego de la gran Copa del Mundo que el mexicano firmó, su salida a Europa sería un hecho por consumarse. No ha sido el caso e incluso, las opciones se diluyen.

Este escenario ha hecho que el contención no esté rindiendo al cien por ciento dentro de Cruz Azul en el inicio de torneo. Ahora mismo, tanto el club como el jugador quieren definir el camino final cuanto antes sea posible y una oferta de mucho poder podría darle un giro radical a la historia.

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Me confirman de CAZ que la oferta del Al Jazira por Erik Lira ya está en la Noria.



Es una propuesta de doble dígito por el 100% de la ficha del jugador



Le ofrecen 4 años de contrato a Lira con un sueldo que rondaría los 3MDD por año



El balón está del lado… pic.twitter.com/eddHUj5MYB — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) August 1, 2026

Prensa cercana a Cruz Azul confirma que el club recibió una oferta enorme desde el mercado de Medio Oriente por el posible traspaso de Lira. Siendo claros, fue el Al-Jazira de los Emiratos Árabes Unidos quien ha puesto en la mesa del campeón de la Liga MX 14 millones de dólares entre fijos y variables por la carta del capitán.

Este es el primer ofrecimiento formal que tiene Cruz Azul por Lira luego de la Copa del Mundo. En cuanto al jugador, se entiende que su manejo ya también tiene la oferta y condiciones que ofrece el club de los jeques. La misma implica una mejora de sueldo superlativa con respecto de lo que el contención percibe en La Noria y podría ganar en Europa.

Cruz Azul v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Por ahora Lira lo tiene claro: la meta y prioridad sigue siendo Europa. Sin embargo, el jugador como su entorno han decido darle valor al ofrecimiento del Al-Jazira, pues las ofertas del Medio Oriente no llegan al nivel que se esperaban un par de semanas atrás.

Cruz Azul está conforme con la continuidad de Lira. También tienen apertura total a darle salida para apoyar los sueños del mexicano. Sin embargo, lo que el club desea es que el futuro de Erik se defina lo antes posible, pues está claro que el mar de dudas en el que navega está afectado su nivel en la cancha.