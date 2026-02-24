El equipo que ofertó 250 millones de euros por el fichaje de Lamine Yamal

El FC Barcelona tomó una de las decisiones más trascendentales de su proyecto deportivo reciente al rechazar una oferta de 250 millones de euros por Lamine Yamal. La propuesta llegó desde el Paris Saint-Germain hace dos años, cuando el extremo apenas comenzaba a irrumpir en el panorama internacional.

La revelación fue confirmada por el propio Joan Laporta, presidente del club catalán, quien explicó que la directiva decidió no negociar al futbolista pese a la magnitud de la cifra. En ese momento, Lamine tenía apenas 17 años y ya despertaba el interés de los gigantes europeos.

🚨 Joan Laporta: “Paris Saint-Germain offered us €250m for Lamine Yamal two years ago”.



“We turned it down. He was 17 years old — some people thought we were crazy!”, says via @JijantesFC. pic.twitter.com/aKSRbEnLnZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026

Laporta aseguró que la institución consideró que venderlo habría sido hipotecar el futuro inmediato del equipo. “El Paris Saint-Germain nos ofreció 250 millones de euros por Lamine Yamal hace dos años. Lo rechazamos. Tenía 17 años — ¡algunas personas pensaron que estábamos locos!”, declaró el dirigente.

La oferta del PSG representaba una de las más altas en la historia del mercado de fichajes. Sin embargo, en el entorno azulgrana entendieron que el valor deportivo y simbólico del jugador superaba cualquier cantidad económica, especialmente en un contexto donde el club atravesaba dificultades financieras.

El Barcelona ha decidido construir su nuevo proyecto alrededor de jóvenes formados en La Masía, y Lamine Yamal se ha convertido en el estandarte de esa generación. Su talento, desparpajo y capacidad para marcar diferencias en partidos grandes consolidaron la convicción de la directiva.

Fc Barcelona V Paris Saint-germain - Uefa Champions League 2025/26 League Phase Md2 | Europa Press Sports/GettyImages

Rechazar 250 millones de euros implicó asumir un riesgo considerable, pero también enviar un mensaje claro sobre la identidad del club. La apuesta no fue únicamente económica, sino estructural: situar el futuro deportivo en los pies de un adolescente que ya mostraba madurez competitiva.

Dos años después, la determinación parece haber sido coherente con la evolución del futbolista. Lamine no solo se consolidó en el primer equipo, sino que también se convirtió en pieza habitual en competiciones de alto nivel, reforzando la idea de que el Barcelona prioriza proyecto sobre urgencia financiera.

La postura de Laporta refleja una estrategia definida: blindar a sus talentos diferenciales y evitar que el mercado marque la agenda deportiva. En tiempos donde las cifras multimillonarias suelen inclinar la balanza, el Barcelona eligió sostener su convicción.

La historia revela cómo, en medio de la presión económica, el club apostó por la continuidad y el desarrollo interno. El rechazo a la oferta del PSG simboliza un punto de inflexión en la reconstrucción blaugrana, con Lamine Yamal como pilar central del presente y del porvenir