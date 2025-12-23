El futuro de Néstor Araujo vuelve a colocarse en el centro del mercado de fichajes. El defensor mexicano ha despertado el interés del Club León, institución que ya comenzó a explorar las condiciones para un posible movimiento, en un contexto donde su continuidad en América luce cada vez más complicada.

De acuerdo con el entorno del jugador, León ya realizó un primer sondeo con América para conocer la postura del club respecto a una eventual salida. En Coapa el escenario es claro: la directiva no contempla a Araujo dentro del proyecto deportivo y busca liberarse de su ficha cuanto antes.

Desde hace varios semestres, el zaguero dejó de ser una pieza valorada al interior del plantel azulcrema. Las constantes lesiones, la pérdida de protagonismo y un salario elevado para su rol actual lo colocaron en una situación incómoda, al grado de sentirse fuera del proyecto deportivo y del día a día competitivo.

Ante este panorama, el propio Araujo ha manifestado en círculos cercanos que su deseo personal sería regresar a Santos Laguna, club donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, esa opción luce hoy prácticamente descartada por temas financieros que el conjunto lagunero no puede resolver.

León aparece entonces como una alternativa realista y sólida. El club atraviesa un proceso de reestructuración deportiva y busca experiencia en su última línea, un perfil que encaja con la trayectoria del defensor mexicano, pese a su reciente declive en minutos y regularidad.

En el entorno esmeralda consideran que, con un salario ajustado y un rol más acorde a su momento actual, Araujo podría convertirse en una pieza útil tanto dentro como fuera del campo, aportando liderazgo a un vestidor que necesita referentes en una etapa de transición.

La directiva de León planea dar el siguiente paso en los próximos días, estableciendo contacto directo con el jugador para conocer de primera mano su disposición y condiciones contractuales. La operación dependerá en buena medida de la voluntad del futbolista para priorizar continuidad sobre otras variables.