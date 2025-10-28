El estado de los jugadores lesionados en el FC Barcelona

El FC Barcelona atraviesa un momento complicado en LaLiga, tras su derrota de 2-1 ante el Real Madrid, el domingo en el Santiago Bernabéu.

Dicho resultado, que dejó a los blaugranas a cinco puntos del conjunto merengue, puntero inapelable del campeonato local, estuvo marcado por la ausencia de varios futbolistas clave para el entrenador Hansi Flick, lo que muchos consideran un factor determinante en el desenlace del partido. Es que el alemán afrontó el Clásico con un total de siete bajas, más allá de que esta semana ha podido recuperar a dos piezas importantes: el delantero polaco Robert Lewandowski y el defensa danés Andreas Christensen, ambos ya reincorporados a los entrenamientos.

Sin embargo, el Barça aún no logra despejar su enfermería, donde permanecen cinco jugadores; tres de ellos de mucho peso en la actualidad: Raphinha; Joan García; Dani Olmo; Marc-André ter Stegen y Gavi. El extremo brasileño, de quien se esperaba regresara antes del duelo contra el Madrid, no ha evolucionado como se esperaba de su lesión en la pierna, y su vuelta a las canchas continúa siendo una incógnita.

🏥 Actualización de lesiones en el FC Barcelona:



Lewandowski — De vuelta a los entrenamientos

Christensen — De vuelta a los entrenamientos

Joan García — Baja por 1 semana

Dani Olmo — Baja por 1 semana

Raphinha — Baja por 1 mes

Ter Stegen — Baja por 2 meses

Gavi — Baja por 4… pic.twitter.com/98TakNBE9g — FCB PRIME (@fcbisprime) October 27, 2025

Por su parte, Olmo podría recibir el alta médica la próxima semana, luego que supere los problemas musculares que lo han mantenido fuera de la competición desde el parón internacional de selecciones, a mediados de octubre. En la misma situación se encuentra Joan García, portero titular del club catalán y quien se recupera de una operación de rodilla, así que, no no sufrir contratiempos, volvería al grupo en los próximos días, según Sport.

Más tiempo demorará en regresar al césped el guardameta y capitán culé, ter Stegen, operado de la espalda y que difícilmente esté disponible antes de finales de diciembre. Por último, Gavi continúa con su proceso de recuperación luego de la cirugía de rodilla sufrida en septiembre, motivo por lo que los médicos del club prevén que no será dado de alta hasta febrero.

Mientras Flick intenta mantener al Barcelona en pelea por LaLiga, y escalando posiciones en la Champions League, pese a las ausencias, la afición confía en que el regreso a la convocatoria de piezas del calibre de Raphinha, Olmo y Joan García terminen de recuperar la versión del equipo del curso anterior.

