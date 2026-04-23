El ex agente de Osimhen respalda su llegada al Real Madrid: "Es un objetivo muy realista"

Mithat Halis es un reconocido agente FIFA y ha trabajado con Victor Osimhen cuando estuvo en Wolfsburgo. Si bien hoy está alejado de su representación, fue consultado por una eventual llegada del nigeriano al Real Madrid y no dudó en bancar a su ex cliente.

“El fichaje de Osimhen es muy realista. Incluso superaría los 100 millones de euros. Su fichaje podría estar entre el Real Madrid y el Barcelona. Uno se ha dado por vencido con Lewandowski. El otro no tiene delantero centro. El Real Madrid no ha tenido un delantero centro desde la etapa de Karim Benzema. Se ven obligados a alinear a Mbappé y Vinicius como delanteros", señaló el turco.

Además, opinó sobre el funcionamiento eventual del equipo si arriba el actual delantero del Galatasaray: "Si fichan a Osimhen, Mbappé y Vinicius jugarán en sus posiciones naturales, como extremos, y serán más efectivos. Víctor sería un jugador muy funcional para el Real Madrid”.

Natura Dunyasi Genclerbirligi v Galatasaray - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

Victor Osimhen actualmente viste la camiseta del Galatasaray de Turquía y cuenta con un valor de mercado de 75 millones de euros, aunque su contrato hasta 2029 podría hacer que una salida temprana aumente este costo frente a un fichaje.

En la actual temporada de la Superliga turca jugó 19 de los 30 posibles, con 12 goles y 4 asistencias. En la UEFA Champions League 2025/26 dijo presente en 10 de los 12, con siete tantos y tres pases gol.

En el acumulado con la camiseta del Galatasaray suma 71 partidos, 56 goles y 15 asistencias, con las consagraciones de la liga y la copa local de la temporada 2024/25. En la campaña actual su equipo está puntero a cuatro puntos del Fenerbahce, su más inmediato perseguidor. En la Copa de Turquía no podrán defender el título, ya que quedaron eliminados a manos del Genclerbirligi Ankara en cuartos de final.

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