El excelente trabajo de blindaje de parte de la directiva de Chivas

Luego de la salida de Fernando Gago de la dirección técnica, así como la de Fernando Hierro de la dirección deportiva, se esperaba que el futuro de Chivas fuese negativo. Ni el más optimista podría haber esperado que el equipo viviera un dulce presente como el que tienen hoy dentro y fuera del campo.

Hoy, Chivas está tercero dentro de la Liga MX. El equipo además desarrolla un fútbol de alta competencia sin importar el rival que tengan delante.

🔒🔴⚪ BLINDAJE MASIVO



En Chivas se preparan hasta 10 renovaciones para asegurar la estabilidad de su plantilla a largo plazo.



👍🏻 Desde Diario AS en el programa Zona Mixta, reportan que Guadalajara no tiene futbolistas que finalicen contrato en 2026 y busca proyectar su base… pic.twitter.com/DN61BCzTGe — Futbol Total (@futboltotal) March 14, 2026

De forma natural, el merito se da a la dirección técnica de Gabriel Milito. Aunque, hay un personaje importante dentro de la narrativa al que se la da poco valor, al menos no el merecido. El hombre es cuestión es el mexicano Javier Mier, actual director deportivo del "Rebaño".

Mier tomó el reto de ser el directivo principal de Chivas luego de todo el caos que se vivió con Hierro. El trabajo de Javier ha sido excelso. Fue el encargado de darle limpia a la plantilla y formar el equipo tan competitivo en nombres y opciones del que goza el Guadalajara.

Chivas v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Otro de los grandes logros en el trabajo de Mier gira en torno a las renovaciones de contrato. Por primera vez en años, Chivas vive con calma de no tener opciones de perder talento en calidad de agente libre. Al menos no en el corto plazo.

Con los movimientos que ha realizado Mier, hoy no hay jugadores dentro del Guadalajara cuyo contrato termine en el 2026. Ni en el verano, ni en el invierno.

La siguiente meta de Mier es realizar la misma labor que en los últimos meses. Aunque, ahora el directivo centrará todo su enfoque renovar contrato de piezas que terminen su relación con Chivas en el 2027, o incluso de ser posible, piezas con contrato hasta el 2028.