El exjugador del FC Barcelona que le abre la puerta al banquillo del Real Madrid

Como entrenador del Como 1907, Cesc Fàbregas logró consolidar un proyecto que pasó de pelear en la Serie B a convertirse en una de las revelaciones del fútbol italiano, con aspiraciones internacionales y un crecimiento sostenido desde su ascenso a la Serie A.

En una entrevista con la Cadena COPE, el exjugador del FC Barcelona explicó que eligió quedarse en el Como porque encontró algo más que un simple trabajo; además de ser accionista del club, remarcó que la planificación le permite desarrollarse como entrenador y tomar decisiones importantes dentro de la estructura deportiva.

Cesc Fabregas head coach of Como 1907 seen celebrating | SOPA Images/GettyImages

La respuesta que sorprendió en España

Durante la conversación, el exvolante fue consultado directamente sobre una hipotética posibilidad de dirigir al Real Madrid en el futuro. Lejos de esquivar la pregunta, Fàbregas aseguró que no tiene “líneas rojas” en su carrera y dejó en claro que no se cierra puertas pese a su fuerte afiliación con el Barcelona.

De igual manera, aclaró que hoy está completamente enfocado en su presente en Italia y que todavía no analiza escenarios a largo plazo; el español tiene contrato vigente hasta 2028, tras asumir la dirección técnica en 2024.

🚨 Cesc Fàbregas: “Is coaching Real Madrid a red line for me?



No, a red line for me would be being an assistant manager, I always wanted to be the head manager.” @COPE pic.twitter.com/6pwpX51SvL — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 11, 2026

La única condición que sí marcó con seguridad es que no desea ocupar el rol de ayudante de campo. Según explicó, tiene decidido continuar su camino únicamente como entrenador principal.

A su vez, en otro tramo de la entrevista, Fàbregas se refirió a los diferentes conflictos que rodearon al vesturario merengue en las últimas semanas y remarcó que el grupo siempre debe estar por encima de cualquier individualidad.

"Lo que pasó con Xabi Alonso y Vinicius… es un momento que tienes que estar preparado para tomar una buen decisión, y sobre todo, que es lo que te lleva a ser mejor entrenador, es que tienes que pensar primero en el grupo. Nadie es mejor que el grupo, nadie es más fuerte que el grupo y nadie está por encima del grupo", expresó.

Para él, uno de los aspectos más importantes en la conducción de un plantel es mantener unido al vestuario y sostener el respeto colectivo, incluso cuando aparecen figuras de gran peso mediático.

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