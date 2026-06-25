El reconocido periodista Fabrizio Romano ha confirmado que el plurifuncional mediocampista de 23 años, Elliot Anderson, se convertirá en nuevo futbolista del Manchester City una vez que termine su participación de la justa mundialista.

Fuentes del cuadro de los Sky Blues aseguran que el acuerdo está cerrado, luego de arduas negociaciones donde se cree que la transferencia quedará en 116 millones de libras esterlinas sin bonos incluidos a falta de confirmación oficial.

🚨🔵 More on Elliot Anderson deal final fee: Manchester City side believe price will be £116m with NO add-ons included.



Elliot will undergo his medical in the US this weekend. Deal set to be signed. ✅ pic.twitter.com/emUW4log25 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

El internacional con la selección de Inglaterra se encuentra en Norteamérica disputando la Copa del Mundo 2026 y se espera que haga el reconocimiento médico en Estados Unidos.

Anderson ha dado un gran salto en su carrera

🚨🔵 BREAKING: Elliot Anderson to Manchester City, here we go! Deal in place between clubs for fee worth £116m.#MCFC sources confirm agreement now done after talks at final stages as reported last week.



Anderson asked Forest today to go and leave the club. Medical in the US. pic.twitter.com/CQdzMWYuxW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

El canterano del Newcastle United pasó las últimas dos temporadas siendo parte del Nottingham Forest, club que lo fichó por más de 41 millones de libras esterlinas.

En ese periodo su valor en el mercado incrementó considerablemente más de 50 millones de euros según el portal Transfermarkt. En las últimas dos campañas disputó 92 cotejos, marcó seis goles y dio 11 asistencias.

Pero el último curso fue simplemente sensacional, jugando 50 partidos en todas las competiciones a nivel de clubes, anotando cuatro goles y concediendo cinco asistencias. Lo que llamó la atención del gigante inglés.

Ahora, el joven futbolista se pondrá a las órdenes de Enzo Maresca en una nueva etapa en el cuadro citizen tras la salida del banquillo de Pep Guardiola.