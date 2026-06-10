El extraño dato sobre el primer lugar del ranking de la FIFA y el campeón de cada Mundial

Después del empate de España ante Irak y la derrota de Francia ante Costa de Marfil, además de los triunfos de la selección de Argentina contra Honduras e Islandia, estos resultados le permiten a la Albiceleste volver a la cima de la clasificación, un hito que no resulta favorable en los Mundiales.

📊 Tras golear a Islandia, la #SelecciónArgentina se aseguró comenzar el Mundial en el primer puesto del ranking FIFA:



1️⃣ Argentina

2️⃣ España

3️⃣ Francia

4️⃣ Inglaterra

5️⃣ Portugal

6️⃣ Brasil

7️⃣ Marruecos

8️⃣ Países Bajos

9️⃣ Bélgica

🔟 Alemania



📸 @Argentina pic.twitter.com/Xh0rETdAMc — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Ser la mejor selección del mundo según el ranking de la FIFA no significa que habrá éxito en las justas mundialistas, incluso se considera una maldición.

La curiosa maldición de todos los rankings de la FIFA previo a la Copa del Mundo

Lo curioso es que el primer puesto en el ranking FIFA nunca se ha proclamado con la Copa del Mundo desde la creación de este en 1992, nunca el líder de esta lista ha podido levantar el Mundial (así ha sido ocho veces consecutivas)

El ranking de la FIFA comenzó en diciembre de 1992 de cara al Mundial de Estados Unidos 1994 y Alemania llegaba como líder, superando a Países Bajos y Brasil, pero al final el monarca fue el combinado verdeamarelha en tierras norteamericanas, mientras que los teutones quedaron afuera en cuartos de final al perder 2-1 con Bulgaria.

En la Copa del Mundo Francia 1998, Brasil llegaba como el campeón del Mundo y líder del ranking FIFA, pero no pudo ante el local y terminó perdiendo en la final por una goleada 3-0 y sin la opción del bicampeonato.

Cuatro años más tarde, Francia arribó como líder del ranking de la FIFA, campeones del mundo y de la Eurocopa 2000. Claramente era el favorito para reconquistar el título y ser el primer bicampeón de la historia en Corea-Japón 2002, pero no pudieron pasar la primera fase y terminó siendo Brasil quien se convertiría en pentacampeón mundial.

En Alemania 2006, el vigente monarca Brasil llegaba como favorito, pero no pudo y quedó eliminado en los cuartos de final. Por su parte, Italia venció a Francia en la final y se quedaron con el título.

Para Sudáfrica 2010 y Brasil seguía liderando el ranking FIFA, pero otra vez fue eliminado de los mejores ocho del mundo. Al final, fue España quien se coronó por primera ocasión y logró imponerse a los Países Bajos.

En 2014, España era uno de los favoritos y venía de ser campeón del mundo, pero fue una sombra de lo que había demostrado cuatro años antes y no pudo ni siquiera pasar la fase de grupos.

Misma historia le ocurrió a Alemania ganó el Mundial en Brasil, pero en Rusia 2018 fue una de las mayores decepciones siendo eliminados en la primera ronda. Con Francia ganando su segundo trofeo mundial.

Por último, en el Mundial de Qatar 2022 el primer puesto estuvo en manos de Brasil, que fue eliminado en la tanda de penaltis en cuartos de final contra Croacia y ese torneo quedó en manos de Argentina liderada por Lionel Messi al imponerse ante la Francia de Kylian Mbappé en la que es considerada la mejor final en la historia de los mundiales.