El extremo que gusta en el FC Barcelona para reemplazar a Rashford

En la planificación del próximo marcado de pases, de cara a la temporada 2026/27, el FC Barcelona apunta a distintas alternativas para reforzar el ataque, especialmente con el posible recambio de Marcus Rashford. En ese radar, surge el nombre de Víctor Muñoz, una figura menos mediática, pero valorada por la dirigencia blaugrana.

El extremo del CA Osasuna, de apenas 22 años, posee condiciones tácticas que encajan con la proyección futbolística de Hansi Flick, sin embargo, pese al interés, su traspaso no resulta factible en base al contexto financiero actual del club.



Ca Osasuna V Girona Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Su buen rendimiento despierta el interés

Muñoz acumula 31 partidos oficiales disputados, con presencia tanto en LaLiga como en encuentros por copa, con seis goles en total. Pero, más allá de las estadísticas, su destacamiento responde a su estilo dinámico de juego, características que lo convierten en una figura de interés para varios equipos europeos; incluso, tras su crecimiento deportivo, logró incursionar en el radar de la selección española.

En Pamplona destacan su evolución constante, partido a partido, y su capacidad para establecerse en el equipo dentro del campo de juego en un tramo decisivo de la temporada.

El condicionamiento de su traspaso

El principal obstáculo para el Barça no está en el aspecto deportivo del jugador, sino en lo contractual. El Real Madrid posee el 50% de sus derechos, lo que complica cualquier negociación directa. Además, posee una opción de recompra escalonada durante los próximos años, una herramienta que le permite al club blanco intervenir sobre el futuro del jugador y hacerse de los beneficios económicos de su traspaso.

🚨🥇| Víctor Muñoz figura entre los jugadores que el #FCBarcelona ha seguido de cara al proyecto deportivo 2026-2027. No obstante, en el club consideran su incorporación muy complicada, ya que el Real Madrid CF posee el 50% de sus derechos. [@gbsans] pic.twitter.com/60qVxFFfEV — FCBInformatiu (@FCBInformatiu) March 26, 2026

Por su parte, el Osasuna no contempla negociar su ficha, salvo por medio del pago de la cláusula de rescisión, fijada en 40 millones de euros. Una cifra prominente para un futbolista en crecimiento, y más aún considerando el límite económico del Barcelona.

Aunque clubes de la Premier League también han mostrado interés, el propio Muñoz aseguró no estar en planes de considerar su salida. Desde su entorno creen factible que pueda continuar una temporada más en Pamplona para consolidarse antes de dar el salto definitivo en un futuro inmediato.

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