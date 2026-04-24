El favor que el Toluca pide a la FMF a días de la concentración de los seleccionados

A partir del siguiente lunes, todo jugador de la Liga MX que sea llamado por selección mexicana con el fin de jugar la Copa del Mundo, deberá romper concentración con sus clubes. Esto se debe al famoso proyecto de los 40 días que trazó Javier Aguirre con el fin de tener a los seleccionados antes de lo que FIFA autoriza.

Esto fue autorizado por los dueños de los clubes de México desde antes del inicio del torneo. Sin embargo, conforme avanza el semestre y con los títulos ya en juego, más de uno se arrepiente. Este es el caso del Toluca, club que sigue vivo tanto en Liga MX como en CONCACAF y ahora, quiere retener a sus hombres.

😐 Aplican la de "bríndeme la atención"#CentralFOX | Entre lo mucho que ocurrió en la Asamblea de Dueños, nos enteramos de que Toluca y Tigres pidieron retener a sus seleccionados mexicanos 🤷‍♂️



¿La razón? Las Semifinales de Concacafhttps://t.co/l5IN8Vx8YF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2026

Toluca habría llamado a la gente de la FMF para pedir que sus seleccionados no reporten de forma inmediata con selección. El club no se plantea tenerles para la liguilla, sin embargo, sí les quieren dentro del terreno de juego para las semifinales de la CONCACAF ante LAFC, al menos para la ida.

Se entiende que el Toluca perderá 4 hombres en los siguientes días: Jesús Gallardo, Everardo López, Marcel Ruíz y Alexis Vega. Todos ellos en un estado de forma correcto, son titulares dentro del cuadro campeón de la Liga MX, por lo que sus bajas serían muy duras.

Toluca v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Por ahora, la gente de selecciones no ha dado una respuesta final. Se entiende que los seleccionados tendrá 10 de días de vacaciones luego del llamado. Los hombres del Toluca no gozarían de tal privilegio en caso de que haya luz verde.

La FMF debe pensar y muy bien su respuesta. Aceptar la petición del Toluca, por justa que pueda ser, es abrir la puerta para que otros equipos dentro de la Liga MX soliciten lo mismo para la etapa de liguilla y esto podría ser una caos.