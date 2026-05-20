El FC Barcelona acelera por el fichaje del Cuti Romero ante la incertidumbre del Tottenham

De cara a la próxima temporada, y con la prioridad económica puesta en reforzar el ataque, el FC Barcelona analiza alternativas más accesibles para la defensa y uno de los nombres que ganó terreno en las últimas semanas es el de Cristian Romero.

El central argentino del Tottenham aparece como una oportunidad de mercado que el blaugrana sigue muy de cerca, sobre todo por el delicado presente del conjunto inglés; todavía no aseguró su permanencia en la Premier League y un posible descenso a la Championship podría modificar por completo el panorama de negociación.

❗️Barcelona are interested in Cristian Romero, but will not pay the €60m Tottenham want.



They would only go for him if the English club relegate.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/ydI2DktyeX — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 20, 2026

Un perfil que convence al cuerpo técnico

Dentro de la dirección deportiva del Barcelona consideran que Romero reúne características difíciles de encontrar en el mercado. Aporta liderazgo, agresividad defensiva, experiencia internacional y personalidad para jugar partidos importantes. Además, el cuerpo técnico entiende que está preparado para asumir un rol importante dentro del vestuario desde el primer día.

El precio, la gran clave de la operación

En Inglaterra saben que el ciclo del argentino en el Tottenham parece estar cerca del final, pese a tener contrato vigente hasta junio de 2029. El club estaría dispuesto a negociar su salida este verano, aunque las condiciones cambiarán según la categoría en la que juegue la próxima campaña.

Si el Tottenham logra la permanencia en la Premier, el valor inicial rondaría los 60 millones de euros, un monto que el conjunto catalán no está dispuesto a pagar. En cambio, la pérdida de la categoría obligaría a los ingleses a vender futbolistas importantes para equilibrar las cuentas y ahí podría abrirse una ventana mucho más favorable para el azulgrana.

La intención del Barcelona sería negociar por una cifra considerablemente menor o incluso incluir jugadores dentro de la operación para abaratar costos.

Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Actualmente, Romero se encuentra en Argentina recuperándose de una lesión de rodilla en las instalaciones de Club Atlético Belgrano, equipo en el que inició su carrera deportiva. Su ausencia en Inglaterra en un momento decisivo para el Tottenham generó malestar entre parte de los hinchas, especialmente porque el equipo atraviesa una lucha dramática por evitar el descenso.

Más allá de eso, el defensor apunta a llegar en óptimas condiciones al próximo Mundial y sabe que un buen torneo puede terminar de impulsar su salida. Mientras tanto, el conjunto culé espera que la situación del Tottenham juegue a su favor en una hipotética negociación.

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