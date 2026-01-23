El FC Barcelona cierra el acuerdo por Hamza Abdelkarim

El Barcelona ha completado su acuerdo para fichar al joven delantero Hamza Abdel Karim, de 18 años, procedente del club Al-Ahli. Este movimiento es un esfuerzo por reforzar sus filas con talentos jóvenes de cara al futuro, dentro de la política del club de invertir en jugadores prometedores.

La incorporación del jugador egipcio al filial del club catalán será en calidad de préstamo, con una opción de compra al final del período. El valor del fichaje permanente alcanza los 3 millones de euros, con la posibilidad de que la suma aumente a 5 millones de euros en caso de activar incentivos y bonificaciones vinculadas al rendimiento y la participación. La intención es oficializarlo en los próximos días.

Sin embargo, el Al Ahly renovará primero al atacante de 18 años y posteriormente el jugador se marchará cedido hasta el final de la temporada. La idea del club blaugrana es que el egipcio se incorpore al Barça Atlètic, dirigido por Juliano Belletti.

Se trata de un delantero centro internacional en categorías inferiores con Egipto que, en principio, llegaría para jugar en el Barça B, si bien estaría en el foco del primer equipo. Hay que tener en cuenta que la continuidad de Lewandowski está muy en entredicho y por ahí, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, Flick y el club podrían mirar antes en la cantera que en el mercado. Y si estos cinco meses Hamza Abdelkarim muestra sus cualidades, la operación sería definitiva.

Haiti v Egypt: FIFA Under-17 World Cup | Sayed Hassan/GettyImages

Abdelkarim alcanzó la mayoría de edad el pasado 1 de enero, está considerado una de las mayores promesas del fútbol africano. Su rendimiento con la selección egipcia en el último Mundial sub-17, donde firmó dos goles y una asistencia en cuatro partidos, reforzó el interés del Barça por incorporarlo, quien está decidido a sumarlo y probarlo a las órdenes de Hansi Flick.

