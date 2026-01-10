El FC Barcelona ya empieza a perfilar con claridad las líneas maestras de su próximo proyecto deportivo, y la gran prioridad del verano no estará donde muchos imaginaban. Contra todo pronóstico, el foco azulgrana no apunta a reforzar la defensa, sino a encontrar un nuevo delantero centro que marque una era. El motivo es evidente: la más que probable salida de Robert Lewandowski, tal y como ha avanzado Alfredo Martínez, una de las voces más fiables del entorno culé.

Pese a que el rendimiento del polaco ha sido notable desde su llegada, en los despachos del club asumen que su ciclo en el Barça está cerca de cerrarse. La edad, el elevado salario y la necesidad de rejuvenecer la plantilla empujan al club a anticiparse y buscar un relevo de primer nivel que lidere el ataque durante los próximos años. Por eso, la dirección deportiva considera que la defensa puede esperar, mientras que el ‘9’ es una cuestión estratégica.

Julian Álvarez is currently the BIGGEST candidate to replace Robert Lewandowski next season!



January 10, 2026

En ese contexto, Julian Álvarez emerge como el gran candidato para ocupar el trono que dejaría Lewandowski. El delantero argentino, campeón del mundo y con experiencia en la élite europea, encaja a la perfección en el perfil que busca el Barça: movilidad, capacidad asociativa, presión alta y gol. Además, su polivalencia ofensiva permitiría a Hansi Flick —o al técnico que lidere el proyecto— disponer de múltiples registros tácticos.

No será una operación sencilla. El coste económico, la competencia de otros grandes clubes y la situación financiera del Barça convierten el fichaje en un auténtico reto. Sin embargo, en el Camp Nou tienen claro que, si hay que hacer un esfuerzo, será por un delantero diferencial, no por un central o un lateral.

El mensaje desde dentro es contundente: el futuro del Barça pasa por volver a tener un referente ofensivo que ilusione a la afición. Y hoy por hoy, ese nombre propio es el de Julian Álvarez. El verano promete ser largo… y decisivo.