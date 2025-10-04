El FC Barcelona de Hansi Flick es el equipo con menos derrotas en 2025 en las ligas top de Europa

Al barcelonismo le sentó muy mal la derrota en casa 2-1 ante el París Saint Germain por la primera fase de la UEFA Champions League. Sin embargo, es apenas la cuarta derrota del cuadro catalán en el 2025, lo que habla muy bien del presente de Hansi Flick como entrenador del FC Barcelona.

El Barça es el equipo con menos derrotas en el año, en las cinco competiciones top de Europa. Le sigue con 5 el Bayern Múnich de Vincent Kompany, con 7 el propio PSG de Luis Enrique, con 11 el Real Madrid de Xabi Alonso y cierra con 15 el Liverpool de Arne Slot.

"Todos estamos decepcionados por la derrota ante el PSG. Pero a veces hay que jugar con más inteligencia. Por eso siempre hablamos de la estructura, de jugar como una unidad", explicó el técnico alemán tras la derrota en Montjuic ante el cuadro francés.

Flick’s Barcelona has lost only 4 games in 2025.😳 pic.twitter.com/4qyGuNFjwm — GOAL ZONE (@GoalZoneX) October 4, 2025

La estructura del Barça fue la misma, pero le faltaron elementos para ser más contundente. La baja de Raphinha pesó mucho en el ataque, al igual que la de Fermín en el medio campo y la de Joan García bajo los tres palos.

A todo esto se suma que Lamine Yamal recayó de una lesión inguinal y estará de baja, al menos, hasta finales de octubre. Nuevamente el Barça tendrá que atravesar partidos importantes sin sus mejores hombres y no cuentan con un plantel tan amplio.

Este domingo se miden al Sevilla como visitantes, en un partido crucial por mantener el liderato de LaLiga, después de tener un punto de diferencia sobre el Real Madrid.

"El partido contra el Sevilla es muy importante para nosotros. Es difícil ganar allí, pero lo podemos hacer", dijo el entrenador del Barça en conferencia de prensa previa al duelo.

Es el momento ideal para que Marcus Rashford, Dani Olmo y Robert Lewandowski aprovechen los minutos y puedan ayudar a un equipo con muchas bajas, pero con las ideas claras.