Todos los futbolistas lesionados que tiene el FC Barcelona

El FC Barcelona es el actual líder de LaLiga y, si bien viene de perder frente al París Saint-Germain en la semana, es uno de los candidatos al título en la UEFA Champions League.

A pesar de esto, el panorama futbolístico empieza a complicarse para Hansi Flick por las lesiones que está sufriendo en su plantilla, perdiendo figuras importantes como Lamine Yamal, que se resintió de su lesión en el pubis.

A continuación te contamos qué tipo de lesión tiene cada uno de los futbolistas del Barcelona y cuándo se espera su regreso a los terrenos de juego.

Lamine Yamal

FC Barcelona v Paris Saint Germain - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El joven maravilla tuvo una lesión inguinal que lo marginó de varios partidos en el inicio del mes de septiembre, y los minutos que vio frente a la Real Sociedad sumados a la titularidad ante el PSG hicieron que se resienta de esa dolencia y tenga que guardar reposo nuevamente.

Según trascendió, se espera que esté de baja hasta, al menos, el 20 de octubre, aunque su recuperación será la que adelante o retrase los tiempos debido a la importancia que tiene para el entrenador alemán.

Fermín López

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El canterano tuvo un buen inicio de campaña, pero una lesión muscular le cortó la buena racha de minutos que estaba teniendo en el FC Barcelona. Ya lleva tres partidos sin actividad y se espera que regrese, aproximadamente, dentro de diez días.

Raphinha

Leganes v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El extremo brasileño fue uno de los mejores futbolistas de la temporada pasada y en esta campaña había arrancado bien, aunque una lesión en el muslo lo sacó de los últimos dos partidos. Se espera que vuelva dentro de dos semanas.

Joan García

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El portero con pasado en el Espanyol sufrió un desgarro en el menisco de una de sus rodillas y no regresará hasta noviembre, perdiendo lugar así en la consideración de Hansi Flick.

Gavi

FC Barcelona v Atletico Madrid - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

El talentoso canterano se sometió a una artroscopía por una rotura en el menisco interno de la rodilla derecha y estará de baja hasta marzo, regresando para el cierre de la temporada y con el tiempo justo para competir por un lugar en la lista final de Luis de la Fuente para la Copa del Mundo 2026.

Marc-André Ter Stegen

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

La baja del portero alemán es ya conocida por todos. Continúa con la recuperación de la cirugía en su espalda y tiene regreso estimado para principios de diciembre. Además, viene de una dura lesión de rodilla.