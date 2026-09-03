El FC Barcelona desvela el dorsal que usará Gabriel Jesús

Gabriel Jesus ya tiene número para su nueva etapa en el FC Barcelona: el delantero utilizará el dorsal 9, una camiseta que quedó libre tras la salida de Robert Lewandowski y que ahora tendrá un nuevo dueño. El futbolista brasileño firmó hasta 2029 después de que el club azulgrana acordara con el Arsenal un traspaso de 10 millones de euros fijos más otros cinco en variables.

Jesus llega después de un periodo marcado por las lesiones, aunque todavía conserva números importantes en el fútbol europeo. Entre el Manchester City y el conjunto Gunner disputó 358 partidos, con 126 goles y 67 asistencias, participando directamente en 193 anotaciones.

Un delantero diferente para Flick

El fichaje responde a una necesidad concreta del proyecto deportivo de Hansi Flick. Gabriel Jesús surgió como una oportunidad de mercado y una alternativa de experiencia luego de que el Atlético de Madrid se negara a negociar por Julián Álvarez, quien era la prioridad del Barcelona para reforzar su ataque.

Aunque su posición natural es la de centro delantero, el brasileño está acostumbrado a moverse por los costados, asociarse con sus compañeros y participar en la presión. Además, su etapa con Pep Guardiola y Mikel Arteta le permitió adquirir experiencia en sistemas de juego exigentes.

La ilusión de recuperar su mejor nivel

Durante su presentación, Gabriel admitió que atravesó dos años complicados, pero aseguró sentirse preparado para comenzar de nuevo. Incluso reveló que aceptó una reducción salarial para concretar su llegada al Barcelona.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA | LLUIS GENE/GettyImages

El delantero ya tuvo un primer contacto con el Spotify Camp Nou antes de ser presentado oficialmente: "tengo muchas ganas de estar aquí. Estoy ilusionado de estar en un club tan grande como el Barcelona. Quiero agradecer a Deco, a Flick y al presidente Laporta por la confianza. Y a Dios, que siempre tenía un plan para mí”, declaró. Ahora, con el histórico '9' sobre la espalda, buscará demostrar que todavía puede ser protagonista en Europa.

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